बालोतरा की धरती उगलने लगी ‘लाल सोना’, अनार की खेती ने बदली किसानों की तकदीर, हर साल लाखों की आमदनी

आज हालात यह हैं कि गांव में करीब 25 किसान अनार की खेती कर रहे हैं और लगभग हर बोरवेल क्षेत्र में अनार के बगीचे नजर आने लगे हैं। भाखरसर को पानी की उपलब्धता के कारण ‘वाटर पॉइंट’ भी कहते है। यहां जमीन में थोड़ी खुदाई करने पर ही पानी उपलब्ध हो जाता है, जिसका लाभ अनार की खेती को मिला।