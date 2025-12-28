बड़ी खबर: राजस्थान में आज रात 12 बजे से 108 और 104 एंबुलेंस सेवा बंद, कर्मचारी यूनियन ने किया हड़ताल का एलान

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान वेतन में 30 प्रतिशत वृद्धि, ड्यूटी टाइम आठ घंटे निर्धारित करने और सालाना वेतन वृद्धि की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मजबूरन अब संपूर्ण एंबुलेंस कर्मचारी रविवार रात 12 बजे से कार्य बहिष्कार पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 108 सेवा के अंतर्गत 1094 वाहन और 104 सेवा के अंतर्गत 600 वाहन संचालित हैं, जो आंदोलन के दौरान ठप रहेंगे।