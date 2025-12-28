Rajasthan Weather Update: 5 शहरों में शीतलहर का अलर्ट, 7 शहर पांच डिग्री से नीचे, 26 शहरों में रात का पारा सिंगल डिजिट पर

मौसम विभाग के अनुसार, इन 26 शहरों में से सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान करौली में 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पाली में 3.4 डिग्री रहा। इसके अलावा वनस्थली में 4.8 डिग्री, सीकर में 5 डिग्री, माउंट आबू और अंता में 4.5 डिग्री तथा दौसा में 4.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।