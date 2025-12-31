31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

बाड़मेर

Poster Controversy: बाड़मेर में पोस्टर विवाद ने पकड़ा तूल, कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थक भिड़े, जानें पूरा मामला

Barmer Poster Controversy: कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा और कांग्रेस पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के पोस्टरों को लेकर देर रात बाड़मेर शहर में विवाद खड़ा हो गया।

Google source verification

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Dec 31, 2025

Poster-controversy

जिलाध्यक्ष के पोस्टर पर लगाया पीसीसी सदस्य के जन्मदिन का पोस्टर। फोटो: पत्रिका

बाड़मेर। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा और कांग्रेस पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के पोस्टरों को लेकर देर रात बाड़मेर शहर में विवाद खड़ा हो गया। दोनों नेताओं के समर्थक आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाने लगे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

घटना शहर के सिणधरी सर्किल स्थित ओवरब्रिज की है, जहां सोमवार रात पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान एक पोस्टर पहले से लगे जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा के पोस्टर के ऊपर लगा दिया गया। इसे लेकर जिलाध्यक्ष समर्थक मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। इस दौरान कुछ पोस्टर फाड़े जाने की भी बात सामने आई।

दोनों पक्षों ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप

ठाकराराम माली के समर्थकों का कहना था कि वे जन्मदिन के पोस्टर लगा रहे थे और संबंधित स्थान पर पहले से कई पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर की अवधि एक-दो दिन की ही होती है, इसके बावजूद उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। वहीं लक्ष्मणसिंह गोदारा के समर्थकों का आरोप है कि जिलाध्यक्ष का पोस्टर पहले से लगा था, जिसे आधा-अधूरा फाड़कर उसके ऊपर नया पोस्टर लगाया गया, जिससे विवाद की स्थिति बनी।

जिलाध्यक्ष ने खुद संभाला मोर्चा

दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच धोरीमन्ना में कार्यक्रम संपन्न कर लौट रहे जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा ने रास्ते में हंगामा देखा और खुद मौके पर रुक गए। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश की और मामला शांत कराया।

