Poster Controversy: बाड़मेर में पोस्टर विवाद ने पकड़ा तूल, कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थक भिड़े, जानें पूरा मामला

घटना शहर के सिणधरी सर्किल स्थित ओवरब्रिज की है, जहां सोमवार रात पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान एक पोस्टर पहले से लगे जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा के पोस्टर के ऊपर लगा दिया गया। इसे लेकर जिलाध्यक्ष समर्थक मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। इस दौरान कुछ पोस्टर फाड़े जाने की भी बात सामने आई।