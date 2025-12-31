New Year 2026: जब बाड़मेर वालों ने पाकिस्तान में मनाया था नया साल, जानिए अविस्मरणीय घटना

जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला का युद्ध हुआ। पाकिस्तान के 51वीं इंफ्रेंट ब्रिगेड के मुखिया तारीक मीर ने सपना देखा था कि लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करेंगे। उनको वहीं पर भारत ने मुकाबला कर रोक दिया। वहां पर वॉर म्यूजियम और बॉर्डर फिल्म भी बनी है । दूसरी ओर बाड़मेर के बाखासर से कूच करके छाछरो फतेह किया गया। हमारी बाड़मेर से गई सेना ने पाकिस्तान में नाश्ता,लंच और डिनर छोडि़ए अक्टूबर 1972 तक काबिज रही। वहां हैप्पी न्यू ईयर भी मनाया और गणतंत्र दिवस भी। इसके बावजूद बाड़मेर में न तो कोई वॉर म्यूजियम है और न ही कोई बड़ा स्मारक। यहां वॉर म्यूजियम बनना चाहिए।