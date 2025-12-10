10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : छात्रावास का विधायक अनिल कुमार कटारा ने किया औचक निरीक्षण, वार्डन को हटाया

Dungarpur : विधायक अनिलकुमार कटारा ने नाना भाई खांट छात्रावास झलाप का निरीक्षण किया। छात्रावास में 50 छात्रों का नामांकन दर्ज है, लेकिन निरीक्षण के समय केवल 5 छात्र ही उपस्थित मिले। इस पर विधायक ने छात्रावास अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 10, 2025

Dungarpur MLA Anil Kumar Katara conducted a surprise inspection of hostel and removed warden

सीमलवाड़ा ज्ञलाप छात्रावास का निरीक्षण करते विधायक अनिल कटारा। फोटो पत्रिका

Dungarpur : नाना भाई खांट छात्रावास झलाप का विधायक अनिलकुमार कटारा ने निरीक्षण किया। छात्रावास में 50 छात्रों का नामांकन दर्ज है, लेकिन निरीक्षण के समय केवल 5 छात्र ही उपस्थित मिले। छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इधर, विधायक के निरीक्षण के बाद टीएडी हरकत में आया तथा उपायुक्त सत्यप्रकाश कस्वा ने छात्रावास अधीक्षक किरणकुमार डामोर को हटाते हुए महात्मा गांधी विद्यालय मेदला के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही छात्रावास का अतिरिक्त कार्यभार करणसिंह डामोर को सौंपा।

ऐसे मिले थे हालात

विधायक के निरीक्षण में सामने आया कि विभाग स्तर से स्वीकृत मूलभूत सुविधाएं छात्रों तक नहीं पहुंच रही हैं। किराए के भवन में संचालित छात्रावास में न तो बल्ब हैं, न पंखे, और न ही रहने योग्य अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। निरीक्षण के समय हॉस्टल वार्डन अनुपस्थित पाया गया। ग्रामीणों ने छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग की।

ठंड में ठंडे पानी से नहाने को मजबूर

छात्रों ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद गर्म पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वे ठंडे पानी से नहाने को मजबूर हैं। छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय पर नहीं होता हैं।

विभाग को कड़ी चेतावनी

इस पर विधायक अनिल कटारा ने छात्रावास की व्यवस्था को आदिवासी छात्रों के भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारी बताते हुए विभाग को कड़ी चेतावनी दी है कि जल्द व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।

ये भी पढ़ें

Railway Alert : कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी, 11-12 को जोधपुर-साबरमती रहेगी रद्द
जोधपुर
Railway Alert Several trains will be diverted and running late Jodhpur-Sabarmati Express 11-12 December cancelled

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : छात्रावास का विधायक अनिल कुमार कटारा ने किया औचक निरीक्षण, वार्डन को हटाया

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur : 12 दिन बाद कनाडा से डूंगरपुर आया बेटे का शव, देखकर परिजन बिलख-बिलख कर रोने लगे, जानिए कौन है निपुण?

डूंगरपुर

Dungarpur : अवैध शराब ब्रिकी पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, मोहल्ले में किया प्रदर्शन

Dungarpur Women anger erupted over illegal liquor sale protested Demonstration
डूंगरपुर

SIR Update : राजस्थान में कई BLO ने पेश की मिसाल, जानेंगे तो कहेंगे वाह-वाह

SIR Update Rajasthan Dungarpur Many BLOs in set example if you know about them say wow
डूंगरपुर

ACB Action : लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत, दो वनरक्षक गिरफ्तार

डूंगरपुर

Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग

Rajasthan This man Mukesh Shrimal priceless treasure that leaves everyone stunned
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.