Dungarpur : छात्रावास का विधायक अनिल कुमार कटारा ने किया औचक निरीक्षण, वार्डन को हटाया

Dungarpur : नाना भाई खांट छात्रावास झलाप का विधायक अनिलकुमार कटारा ने निरीक्षण किया। छात्रावास में 50 छात्रों का नामांकन दर्ज है, लेकिन निरीक्षण के समय केवल 5 छात्र ही उपस्थित मिले। छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इधर, विधायक के निरीक्षण के बाद टीएडी हरकत में आया तथा उपायुक्त सत्यप्रकाश कस्वा ने छात्रावास अधीक्षक किरणकुमार डामोर को हटाते हुए महात्मा गांधी विद्यालय मेदला के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही छात्रावास का अतिरिक्त कार्यभार करणसिंह डामोर को सौंपा।