Dungarpur : छात्रावास का विधायक अनिल कुमार कटारा ने किया औचक निरीक्षण, वार्डन को हटाया

सीमलवाड़ा ज्ञलाप छात्रावास का निरीक्षण करते विधायक अनिल कटारा। फोटो पत्रिका
Dungarpur : नाना भाई खांट छात्रावास झलाप का विधायक अनिलकुमार कटारा ने निरीक्षण किया। छात्रावास में 50 छात्रों का नामांकन दर्ज है, लेकिन निरीक्षण के समय केवल 5 छात्र ही उपस्थित मिले। छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इधर, विधायक के निरीक्षण के बाद टीएडी हरकत में आया तथा उपायुक्त सत्यप्रकाश कस्वा ने छात्रावास अधीक्षक किरणकुमार डामोर को हटाते हुए महात्मा गांधी विद्यालय मेदला के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही छात्रावास का अतिरिक्त कार्यभार करणसिंह डामोर को सौंपा।
विधायक के निरीक्षण में सामने आया कि विभाग स्तर से स्वीकृत मूलभूत सुविधाएं छात्रों तक नहीं पहुंच रही हैं। किराए के भवन में संचालित छात्रावास में न तो बल्ब हैं, न पंखे, और न ही रहने योग्य अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। निरीक्षण के समय हॉस्टल वार्डन अनुपस्थित पाया गया। ग्रामीणों ने छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग की।
छात्रों ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद गर्म पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वे ठंडे पानी से नहाने को मजबूर हैं। छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय पर नहीं होता हैं।
इस पर विधायक अनिल कटारा ने छात्रावास की व्यवस्था को आदिवासी छात्रों के भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारी बताते हुए विभाग को कड़ी चेतावनी दी है कि जल्द व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।
