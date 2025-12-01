Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग

मुकेश श्रीमाल के पास भारतीय मुद्रा में आजादी के पूर्व मुगलकालीन चांदी की मोहर, चांदी के जॉर्ज किंग-4, चांदी के क्वीन एलिजाबेथ के 1918, 1939, 1940, 1943 के सिक्कों, 1876 का चांदी का सिक्का, 1942 का चांदी का पाव-आना जार्ज किंग-6, उदयपुर दोस्ती लांघन चित्रकूट के चांदी और तांबे के 1985 विक्रम संवत के सिक्के, 1943 संवत के तांबे के उदयपुर चित्रकूट के सिक्के, बीकानेर रियासत काल का संवत 1893 का सिक्का, रतलाम रियासत का संवत 1943 का तांबे का एक पैसा, ग्वालियर राजघराने का विक्रम संवत 1999 का सिक्का, 1905 से 1955 तक के तांबे के सिक्कों की सीरीज, 1927, 1941, 1947, 1954 के तांबे के एक आने, 1957 से 1964 तक के तांबे के गोल एक आने, 1957 से 1964 तक के लोहे के 2 नए पैसे की श्रृंखला, 1957 से 1960 तक लोहे के पांच चौकोर पैसे, 1968 से 1982 तक एल्युमिनियम के पांच पैसे की श्रृंखला, 1954 से 1969 तक लोहे के 10 पैसे के सिक्कों की श्रृंखला, 1968 से 1971 तक पीतल के अशोक चक्रवाले दस पैसे, 1984 से 1994 तक एल्युमिनियम के एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, 20 पैसा सिक्कों की श्रृंखला, 1969 से 1961 तक पीतल के कमल फूल और गांधी के पीतल के बीस पैसे, 1985 से 2021 तक के दो रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1992 से 2024 तक के 5 रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1982 के इंदिरा गांधी और नेहरु के पांच रुपए के गोल बड़े सिक्कों, 1985 से 2023 तक के एक रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1947 से 2001 तक के 25 पैसों के सिक्कों की श्रृंखला, 2008 से 2023 तक के दस रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1946 से 2008 तक 50 पैसों के सिक्कों की श्रृंखला का संग्रह है, जो पुरानी यादों को ताजा करती है।