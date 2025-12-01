Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग

समाजसेवी एवं भारत विकास परिषद् तिलक शाखा के अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल। फोटो पत्रिका
Rajasthan : कहते हैं शौक कई बार इंसान को जुनूनी बना देता है। ऐसा ही जुनून शहर के समाजसेवी एवं भारत विकास परिषद् तिलक शाखा के अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल के सिर 38 वर्ष पहले ऐसा चढ़ा कि देखते ही देखते उनके पास भारतीय एवं विदेशी मुद्रा के साथ ही कई दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह शामिल हो गया है। समय के साथ ही उनका जुनून कम नहीं हुआ है और अब अपने इस संग्रह को और अधिक बढ़ा रहे हैं।
उनका कहना है कि पहले ऐसे ही शौक से संग्रह शुरू किया था। पर, अब उनकी यह आदत बन गई है और कहीं भी कोई ऐसी मुद्रा या टिकट देखते हैं, तो वह उसे अपने संग्रह में संग्रहित कर लेते हैं। करीब चार दशक में उनके पास हुए इस संग्रह पर पत्रिका की खास रिपोर्ट …
भारतीय मुद्रा में वर्ष 1957 से अब तक चलन में आए सभी पेपर नोटों का संग्रह है। इसमें 1950 से 1993 तक के एक रुपए के नोट, 1940, 1957, 1965 एवं 1985 के 2 की नोट, 1957 का 10 का नोट, 1953, 1957, 1969 और 1975 के 5 रुपए के नोट, 1951, 1957 और उसके बाद के 10 रुपए के नोट, 1951, 1957 और उसके बाद के 10 रुपए के नोट, 1971 से छपने वाले 50 के नोट, 1971 व 1977 और उसके बाद के 100 के अब तक के नोट, 500 के सभी नोट, 1000 के सभी नोट, 2000 के नोट और वर्तमान के चलन के 2001 से अब तक के सभी नोटों का संग्रह है।
मुकेश श्रीमाल के पास भारतीय मुद्रा में आजादी के पूर्व मुगलकालीन चांदी की मोहर, चांदी के जॉर्ज किंग-4, चांदी के क्वीन एलिजाबेथ के 1918, 1939, 1940, 1943 के सिक्कों, 1876 का चांदी का सिक्का, 1942 का चांदी का पाव-आना जार्ज किंग-6, उदयपुर दोस्ती लांघन चित्रकूट के चांदी और तांबे के 1985 विक्रम संवत के सिक्के, 1943 संवत के तांबे के उदयपुर चित्रकूट के सिक्के, बीकानेर रियासत काल का संवत 1893 का सिक्का, रतलाम रियासत का संवत 1943 का तांबे का एक पैसा, ग्वालियर राजघराने का विक्रम संवत 1999 का सिक्का, 1905 से 1955 तक के तांबे के सिक्कों की सीरीज, 1927, 1941, 1947, 1954 के तांबे के एक आने, 1957 से 1964 तक के तांबे के गोल एक आने, 1957 से 1964 तक के लोहे के 2 नए पैसे की श्रृंखला, 1957 से 1960 तक लोहे के पांच चौकोर पैसे, 1968 से 1982 तक एल्युमिनियम के पांच पैसे की श्रृंखला, 1954 से 1969 तक लोहे के 10 पैसे के सिक्कों की श्रृंखला, 1968 से 1971 तक पीतल के अशोक चक्रवाले दस पैसे, 1984 से 1994 तक एल्युमिनियम के एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, 20 पैसा सिक्कों की श्रृंखला, 1969 से 1961 तक पीतल के कमल फूल और गांधी के पीतल के बीस पैसे, 1985 से 2021 तक के दो रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1992 से 2024 तक के 5 रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1982 के इंदिरा गांधी और नेहरु के पांच रुपए के गोल बड़े सिक्कों, 1985 से 2023 तक के एक रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1947 से 2001 तक के 25 पैसों के सिक्कों की श्रृंखला, 2008 से 2023 तक के दस रुपए के सिक्कों की श्रृंखला, 1946 से 2008 तक 50 पैसों के सिक्कों की श्रृंखला का संग्रह है, जो पुरानी यादों को ताजा करती है।
सिक्कों के संग्रह में मुकेश श्रीमाल के पास विदेशी सिक्कों का भी संग्रह है। इसमें यूएसए के डॉलर, कुवैत, ईराक के फिल्स, फ्रांस के फ्रैंक, ईरान के दीनार, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़बेगिस्तान के सोम, मलेशिया, केन्या के सेंट, इटली के यूरो, जापान के येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्वीडन के कर्नाटकोंग, बहरीन के फिल्स, यूएई के धीरम, इंडोनेशिया के रुपिहा, स्विटजरलैंड का 1977 का एक फ्रैंक, इराक का 1981 का दिनार, पाकिस्तान नेपाल के रुपया, बांग्लादेश का टका,यूनाइटेड किंगडम के पौंड जैसे सिक्कों का संग्रह किया गया है।
सिक्कों और नोटो के संग्रह के साथ ही मुकेश के पास देसी और विदेशी डाक टिकटों का भी दुर्लभ संग्रह है। उदयपुर रियासत, एमपी रियासत के टिकट, 1957 से 2003 तक के भारतीय डाक टिकटों का सुंदर संग्रहण है, जिसमें भारतीय खेलों, खेलों की स्पर्धाओं, नेवी, आर्मी, भारतीय संस्कृति की विभिन्न प्रांतों की बहुएं, स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों, क्रांतिकारियों, भारतीय कवि और लेखक, भारत के महापुरुषों, भारतीय फूल, पशु पर आधारित डाक टिकट का संग्रह है। इसके साथ ही यूएसए, यूएई, कुवैत, इटली, फ्रांस, जर्मनी, केन्या, नाइजीरिया, रूस, पुर्तगाल, मलेशिया, मोरिसीस, स्पेन, सिंगापुर, चीन, सुड़ान, बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्डन, अर्जेंटिना, स्पेन, सिंगापुर, ओमान, युगांड़ा आदि देशों के भी कई दुर्लभ डाक टिकट है।
श्रीमाल के पास विदेशी मुद्रा का भी संग्रह है। इसमें अमेरिकन डॉलर, यूरोप के यूरो, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा के डॉलर, रोमानिया केली, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज्बेगिस्तान के सोम, चीन के युन, थाईलैंड के बाथ, साउथ कोरिया के वोन, न्यूजीलैंड के डोलर, यूक्रेन के रेवेन, लिटुवा के डिजाइमेट, इंडोनेशिया के रुपियाह, बहरीन, कुवैत के दिनार, सऊदी, ओमन, कतर और ईरान के रियाल, यूएई के धीरम, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया के पौंड, यूरोप के यूरो, सूडान के पिस्टर्स, 1997 का रूसिया रूबल, श्रीलंका, पाकिस्तान व नेपाल के 1970, 1979, 1980 के रुपया,1975 की जॉर्डन की दिनार, ईराक के 1980 व 81 और 1986 की दिनार, यूनाइटेड किंगडम के प्लास्टिक पौंड, बांग्लादेश के 1988 के टका, केन्या की 1981 के शीलिंग, अफ्रीका के मेटिकस, नाइजीरिया के 1986 के नायरा, नाइजीरिया के 1973 के कोबो पेपर नोट का अदभुत संग्रह हैं।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग