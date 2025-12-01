Rajasthan News : जब अलवर के एएसपी ने साइकिल से लिया सुरक्षा का जायज़ा, इस अनोखी पहल की हो रही पूरे शहर में चर्चा

अलवर के एडिशनल एसपी कांबले शरण गोपीनाथ। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan News : अलवर के एडिशनल एसपी कांबले शरण गोपीनाथ की अनोखी पहल। अलवर के एडिशनल एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने रविवार सुबह साइकिल पर शहर की सुरक्षा का जायज़ा लिया। एएसपी कांबले ने साइकिल पर सवार होकर शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। वे साइकिल से कई थाने व पुलिस चौकी पर पहुंचे, स्टाफ तुरंत अलर्ट मोड में दिखाई दिया।
अलवर के एएसपी कांबले का निरीक्षण करने का तरीका शहरवासियों के बीच चर्चा का विषय रहा। एडिशनल एसपी कांबले ने बताया कि स्वस्थ शरीर और तेज़ फील्ड वर्क दोनों के लिए साइकिल चलाना बेहद फायदेमंद है। रविवार होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने सुबह से साइकिल पर शहर के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया।
एएसपी कांबले ने ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस गश्त और जनसुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद जितना मज़बूत होगा, उतनी ही बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहेगी।
एएसपी कांबले ने सभी थाना प्रभारियों व डिप्टी एसपी को भी निर्देश दिए कि वे भी सप्ताह में कुछ दिन साइकिल पर अपने क्षेत्र का दौरा करें। इससे न केवल जमीनी स्थिति की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि पुलिस टीम की फिटनेस भी बरकरार रहेगी।
इससे पूर्व अजमेर जिले में जब कांबले शरण गोपीनाथ ट्रेनी आईपीएस थे तो वहां भी उनकी कार्य प्रणाली चर्चाओं में थी। पुष्कर में नशे के कारोबार के साथ अवैध खनन माफिया पर उन्होंने लगातार कार्रवाई की। यही नहीं, अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए उन्होंने अपना भेष तक बदल लिया था। एक बार ग्रामीण परिवेश में ही कार्रवाई करने सुबह अपनी टीम के साथ पुष्कर घाटी पहुंच गए थे।
