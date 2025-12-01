Rajasthan News : जब अलवर के एएसपी ने साइकिल से लिया सुरक्षा का जायज़ा, इस अनोखी पहल की हो रही पूरे शहर में चर्चा

इससे पूर्व अजमेर जिले में जब कांबले शरण गोपीनाथ ट्रेनी आईपीएस थे तो वहां भी उनकी कार्य प्रणाली चर्चाओं में थी। पुष्कर में नशे के कारोबार के साथ अवैध खनन माफिया पर उन्होंने लगातार कार्रवाई की। यही नहीं, अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए उन्होंने अपना भेष तक बदल लिया था। एक बार ग्रामीण परिवेश में ही कार्रवाई करने सुबह अपनी टीम के साथ पुष्कर घाटी पहुंच गए थे।