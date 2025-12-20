आरजेएस परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर की तीसरी रैँक

स्कीम नंबर एक आर्य नगर 37 निवासी अंबिका अलवर जिला बार एसोसिएशन की मैंबर है। इन्होंने सेल्फ स्टडी से यह सफलता प्राप्त की है। इन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाना चाहती थी ताकि लोगों को न्याय दिलवा संकू। इनके पिता जयसिंह पूर्व राजपरिवार से जुडे़ हुए हैं। माता मंजू रानी गृहणी है। परिवार में एक बहन और एक भाई है। भाई भी वकालत करते हैं। परिवार में सभी चचेरे भाई वकालत ही करते हैं लेकिन मैं आरजेएस बनना चाहती थी। पिछले बार इंटरव्यू में कुछ अंक कम आने से रह गई लेकिन इस बार पूरी मेहनत की और सफलता मिली। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनो को देना चाहती हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और समय समय पर मार्गदर्शन किया। पिता ने बताया कि मैंने बेटा और बेटी में कभी भेद नही किया, किसी समय बेटियों को हमारे परिवार में बाहर नही भेजा जाता था लेकिन अब समय बदल गया है, बेटियां परिवार का मान होती है, इसलिए उनको भी आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। इनकी सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है और परिणाम आने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।