20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

आरजेएस परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर की तीसरी रैँक

पिता ने कहा मुझे बेटी पर पूरा विश्वास, परिवार का नाम रोशन किया अलवर. राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर ने तीसरा स्थान पाकर अलवर का गौरव बढ़ाया है। खास बात यह है कि परिवार की चार पीढि़यों में सरकारी सेवा में जाने वाली पहली [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Dec 20, 2025

पिता ने कहा मुझे बेटी पर पूरा विश्वास, परिवार का नाम रोशन किया

अलवर. राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर ने तीसरा स्थान पाकर अलवर का गौरव बढ़ाया है। खास बात यह है कि परिवार की चार पीढि़यों में सरकारी सेवा में जाने वाली पहली बेटी है। इस उपलिब्ध पर पूरे परिवार को गर्व है।

स्कीम नंबर एक आर्य नगर 37 निवासी अंबिका अलवर जिला बार एसोसिएशन की मैंबर है। इन्होंने सेल्फ स्टडी से यह सफलता प्राप्त की है। इन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाना चाहती थी ताकि लोगों को न्याय दिलवा संकू। इनके पिता जयसिंह पूर्व राजपरिवार से जुडे़ हुए हैं। माता मंजू रानी गृहणी है। परिवार में एक बहन और एक भाई है। भाई भी वकालत करते हैं। परिवार में सभी चचेरे भाई वकालत ही करते हैं लेकिन मैं आरजेएस बनना चाहती थी। पिछले बार इंटरव्यू में कुछ अंक कम आने से रह गई लेकिन इस बार पूरी मेहनत की और सफलता मिली। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनो को देना चाहती हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और समय समय पर मार्गदर्शन किया। पिता ने बताया कि मैंने बेटा और बेटी में कभी भेद नही किया, किसी समय बेटियों को हमारे परिवार में बाहर नही भेजा जाता था लेकिन अब समय बदल गया है, बेटियां परिवार का मान होती है, इसलिए उनको भी आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। इनकी सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है और परिणाम आने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।

बेटी की सफलता पर मां भी खुशी से झूम उठी, मां ने बताया कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है लेकिन बेटी के आरजेएस बनने की खुशी इतनी अ​धिक थी कि मैं दर्द को भूलकर खुशी से नाचने लगी। मेरी बेटी मेरा अ​भिमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आरजेएस परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर की तीसरी रैँक

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बोर्ड : 10वीं-12वीं कक्षा का परीक्षा टाइम टेबल जारी 

अलवर

 संत ​शिरोम​​​​​णि आयललाल के मेले में उमड़ी भीड

अलवर

मत्स्य विश्वविद्यालय से मिक्सर ट्रक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अलवर

निशान यात्रा में चांदी के रथ पर सवार होकर निकले श्याम बाबा

धर्म-कर्म

Rajasthan: दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध, रिमोट सिस्टम से अपने आप हल हो रहा था पेपर; एक अभ्यर्थी गिरफ्तार

Delhi-Police-online-exam-2
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.