जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक दौड़ेगा विकास का एक्सप्रेस-वे

दो चरणों में बन रहा हाईवे, 40 अंडरपास होंगे तैयार

परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है।

पहला चरण:पनियाला से मातोर तक 40 किमी, जिसमें17 अंडरपास बनाए जाएंगे।

दूसरा चरण: मातोर से बड़ौदामेव तक 46 किमी, जिसमें 23 अंडरपास शामिल हैं।

इन अंडरपासों से वन्यजीवों, पशुओं और आमजन का आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। पहले चरण में पनियाला, बींजाहेड़ा, नांगललाखा, बटेरी, बबेरी, माजरा अहीर, काली पहाड़ी सहित कई गांवों को सुविधा मिलेगी।

पनियाला बनेगा मल्टी-लेन जंक्शन हब

पनियाला में यह सुपर एक्सप्रेस हाईवे अम्बाला ग्रीनफील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली राजमार्ग से जुडक़र एक बड़े मल्टी-लेन जंक्शन हब के रूप में विकसित होगा। भविष्य में नीमकाथाना बायपास के जुडऩे से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। हाईवे बनने से दिल्ली और एनसीआर की सडक़ों पर यातायात दबाव कम होगा, साथ ही हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। सडक़ के दोनों ओर उद्योगों और सर्विस सेक्टर के विस्तार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी।

तीन जिलों के 55 गांव होंगे लाभान्वित

सुपर एक्सप्रेस हाईवे में तीन जिलों के 55 गांव शामिल हैं।