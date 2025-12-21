21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक दौड़ेगा विकास का एक्सप्रेस-वे

कोटपूतली-बहरोड़ और अलवर को मिलेगी सीधी मजबूती हाईवे के निर्माण से कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और अलवर जिले की सडक़ कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में कोटपूतली से अलवर की दूरी तय करने में जहां डेढ़ घंटे तक का समय लगता है, वहीं हाईवे बनने के बाद यह सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो सकेगा।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 21, 2025

बहरोड़/कोटपूतली- जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा सुपर एक्सप्रेस हाईवे अब रफ्तार पकड़ चुका है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों के निस्तारण के बाद बहुप्रतीक्षित परियोजना पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक इस परियोजना का लगभग 29 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। यह सुपर एक्सप्रेस हाईवे सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, जिससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहन पनियाला से सीधे दिल्ली-मुंबई हाईवे तक पहुंच सकेंगे। इससे उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी।

दो चरणों में बन रहा हाईवे, 40 अंडरपास होंगे तैयार
परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है।
पहला चरण:पनियाला से मातोर तक 40 किमी, जिसमें17 अंडरपास बनाए जाएंगे।
दूसरा चरण: मातोर से बड़ौदामेव तक 46 किमी, जिसमें 23 अंडरपास शामिल हैं।
इन अंडरपासों से वन्यजीवों, पशुओं और आमजन का आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। पहले चरण में पनियाला, बींजाहेड़ा, नांगललाखा, बटेरी, बबेरी, माजरा अहीर, काली पहाड़ी सहित कई गांवों को सुविधा मिलेगी।
पनियाला बनेगा मल्टी-लेन जंक्शन हब
पनियाला में यह सुपर एक्सप्रेस हाईवे अम्बाला ग्रीनफील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली राजमार्ग से जुडक़र एक बड़े मल्टी-लेन जंक्शन हब के रूप में विकसित होगा। भविष्य में नीमकाथाना बायपास के जुडऩे से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। हाईवे बनने से दिल्ली और एनसीआर की सडक़ों पर यातायात दबाव कम होगा, साथ ही हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। सडक़ के दोनों ओर उद्योगों और सर्विस सेक्टर के विस्तार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी।
तीन जिलों के 55 गांव होंगे लाभान्वित
सुपर एक्सप्रेस हाईवे में तीन जिलों के 55 गांव शामिल हैं।

कोटपूतली: 2 गांव
बानसूर: 15 गांव
मुण्डावर: 9 गांव
किशनगढ़बास: 2 गांव
अलवर: 16 गांव
रामगढ़: 9 गांव
लक्ष्मणगढ़: 2 गांव
यह परियोजना केवल एक सडक़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत को पश्चिमी भारत से जोडऩे वाला रणनीतिक आर्थिक कॉरिडोर साबित होगी, जिससे कोटपूतली-बहरोड़ सहित पूरा क्षेत्र औद्योगिक मानचित्र पर और मजबूत होकर उभरेगा।
फैक्ट फाइल

परियोजना लंबाई-86 किमी
लेन:6 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे
अंडरपास: 40
भूमि अधिग्रहण:1748 हेक्टेयर
चौड़ाई: 100 मीटर
इंटरचेंज: 3
फ्लाईओवर: 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 12:29 am

Published on:

21 Dec 2025 12:28 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक दौड़ेगा विकास का एक्सप्रेस-वे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में बच्चों के भविष्य पर हुआ मंथन

अलवर

आरजेएस परीक्षा में अलवर की बेटी अंबिका राठौर की तीसरी रैँक

अलवर

राजस्थान बोर्ड : 10वीं-12वीं कक्षा का परीक्षा टाइम टेबल जारी 

अलवर

 संत ​शिरोम​​​​​णि आयललाल के मेले में उमड़ी भीड

अलवर

मत्स्य विश्वविद्यालय से मिक्सर ट्रक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.