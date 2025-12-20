राजस्थान बोर्ड : 10वीं-12वीं कक्षा का परीक्षा टाइम टेबल जारी 

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगी। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होकर 11 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा अवधि के दौरान करीब 6 दिन की छुट्टी रहेगी, जिनमें चार रविवार तथा होली और धुलंडी की दो छुट्टियां शामिल हैं। इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 37 हजार 390 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें 19 हजार 806 छात्र तथा 17 हजार 584 छात्राएं शामिल हैं। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत अप्रेल माह से होगी। इसी दौरान स्कूलों में नामांकन उत्सव भी आयोजित किया जाएगा।