अलवर

तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में बच्चों के भविष्य पर हुआ मंथन

लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा संचालित रोड टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत मालाखेड़ा में संस्था प्रधानों के लिए तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें 133 स्कूलों के संस्था प्रधानों ने सहभागिता रही। कार्यशाला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, वैलनेस, आर्ट एजुकेशन एवं खेल गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रही। इसके साथ ही समुदाय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी प्रमुख उद्देश्य रहा।

अलवर

image

jitendra kumar

Dec 20, 2025

लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा संचालित रोड टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत मालाखेड़ा में संस्था प्रधानों के लिए तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें 133 स्कूलों के संस्था प्रधानों ने सहभागिता रही। कार्यशाला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, वैलनेस, आर्ट एजुकेशन एवं खेल गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रही। इसके साथ ही समुदाय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी प्रमुख उद्देश्य रहा। इसमें मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार रहे। उन्होंने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं प्रयासों की सराहना की तथा सभी संस्था प्रधानों को रोड टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा, राजेन्द्र चौधरी डूमेड़ा आदि मौजूद रहे।

Updated on:

20 Dec 2025 05:34 pm

Published on:

20 Dec 2025 05:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में बच्चों के भविष्य पर हुआ मंथन

