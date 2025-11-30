Parliament Winter Session : सांसद संजना जाटव ने किया वादा, संसद में गूंजेगी भरतपुर की समस्या, जनता के खिलेंगे चेहरे

सांसद संजना जाटव। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Parliament Winter Session : एक दिसम्बर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सांसद संजना जाटव भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ‘संसद आपकी-सवाल आपके’ के तहत पत्रिका ने जनता और सांसद के बीच सेतु का कार्य करते हुए भरतपुर-डीग जिले की प्रमुख समस्याओं, विकास संबंधी मुद्दों और लंबित योजनाओं पर सांसद जाटव से विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है सांसद संजना जाटव से बातचीत के प्रमुख अंश।
सवाल : कामां कस्बे को ट्रेन मार्ग से जोड़ने की मांग उठती रही है, इसको लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे
जवाब : कामां-डीग-कुम्हेर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रेल मंत्री से मिलकर इस मांग से अवगत करा चुकी हूं। साथ ही बजट घोषणा 2026 में इस मांग को शामिल किए जाने के लिए पत्र के माध्यम से तथा व्यक्तिगत मिलकर रेल मंत्री से निवेदन किया है। सदन में मेरी ओर से इस मांग को पूर्व में उठाया गया है, जिसमें मुझे अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आमजन के हित को ध्यान रखते हुए इस मांग को लेकर आगे भी प्रयासरत रहूंगी।
सवाल : भरतपुर-डीग में अवैध खनन हो रहा है, विपक्ष में होने के नाते आपने अब तक यह मुद्दा नहीं उठाया
जवाब : डीग जिले में अवैध खनन की शिकायत को लेकर मेरी ओर से संसद में प्रश्न लगाकर मुद्दा उठाया गया, जिसमें संबंधित विभाग ने अवगत कराया कि डीग जिले में कोई अवैध खनन नहीं होता है। मैंने दिशा की मीटिंग में अवैध खनन को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर निर्देशित किया है।
सवाल : सारस चौराहे पर एलीवेटेड रोड का मुद्दा, आपने अब तकनहीं उठाया
जवाब : सारस चौराहे पर एलिवेटेड रोड का मुद्दा मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन सारस चौराहे पर फ्लाइओवर की मांग को लेकर मैंने परिवहन मंत्री को पत्र के माध्यम से कई बार अवगत कराया है। हर बार मुझे पुल बनाने को लेकर आश्वस्त किया है। एलिवेटेड रोड के लिए पूर्व सांसद ने कोई राशि जारी करने का दावा किया था, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है ।
सवाल : आमजन का मानना है आपकी ओर से संसद में अब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया
जवाब : लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़े मुद्दे के रूप में मेरी ओर से क्षेत्र में जलभराव, खारे पानी, एनसीआर में से संसदीय क्षेत्र को हटाने का अहम मुद्दा, रेलवे से संबंधित समस्याएं, जाट आरक्षण, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एम्स खोलने की मांग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग एवं भरतपुर में हवाई अड्डा खोलना जैसे मुख्य मुद्दे सदन में उठाए जाते रहे हैं।
सवाल : आप कठूमर में ज्यादा समय देती हैं, भरतपुर-डीग जिले के लोगों को समय नहीं मिल पाता
जवाब : मेरे संसदीय क्षेत्र में भरतपुर, डीग व अलवर जिले की कठूमर विधानसभा शामिल है। मेरी ओर से सभी जगह पर समान रूप से आमजन की समस्याओं को सुना जाता है। संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत मिलकर या फोन के माध्यम से आमजन की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं।
सवाल : सरकारी दफ्तरों में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं होते
जवाब : ये बात सही है कि भाजपा सरकार में सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से मनमानी की जाती है तथा आमजन के कार्य नहीं हो पाते हैं। रिश्वतख़ोरी-कमीशनखोरी भाजपा सरकार में ज़्यादा बढ़ गई है, जब भी मुझे शिकायत प्राप्त होती हैं, उसके लिए मेरी ओर से पूर्व में कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है। आगे भी जनसमस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करती रहूंगी।
सवाल : सुजानगंगा नहर बड़ा मुद्दा है, आपकी ओर से क्या योजना है?
जवाब : सुजानगंगा नहर के संबंध में, मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराऊंगी।
सवाल : लोहागढ़ किले को लेकर कोई पहल
जवाब : लोहागढ़ किले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालय से विशेष पैकेज की मांग करूंगी।
सवाल : कामां क्षेत्र में मछली पालन केन्द्र खुलना चाहिए, क्या योजना है?
जवाब : कामां क्षेत्र में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय से मांग करूंगी कि विशेष अनुदान मिले।
सवाल : वैर क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की संभावनाएं हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
जवाब : वैर क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुले इसके लिए केन्द्र सरकार से पत्राचार कर मांग करूंगी।
सवाल : घना व ताज ट्रिपेजियम के कारण जिले मेंफैक्ट्रियां नहीं हैं, अन्य इंडस्ट्री के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
जवाब : मेरी ओर से संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी की मुख्य समस्या को लेकर सदन में मांग उठाई गई थी। पूर्व में भी मांग की थी कि भरतपुर में ताज ट्रेपीजियम जोन होने से धुंआ रहित फैक्ट्री लगें ताकि क्षेत्र में रोजगार का बढ़ावा मिले। मैं प्रयासरत हूं।
सवाल : भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए, आपकी क्या योजना है?
जवाब : भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए इसके लिए केन्द्र सरकार से मांग करूंगी।
सवाल : वंदे भारत एक्सप्रेस को भरतपुर से जोड़ा जाए, क्या पहल की जा रही है?
जवाब : मेरी ओर से रेल मंत्री को पत्र लिखा गया व कोटा मंडल की मीटिंग में अवगत कराया जा चुका है, हमारी मांग को स्वीकार किया गया है। संभावना है यह सौगात जल्द मिल जाएगी।
सवाल : गंभीर नदी का पानी हर साल छोड़ा जाता है, इसमें हिस्सा आरक्षित करना चाहिए, क्या प्रयास हैं?
जवाब : गंभीर नदी के पानी को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पत्र लिख मांग करूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र को पर्याप्त पानी मिले।
