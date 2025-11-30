Parliament Winter Session : सांसद संजना जाटव ने किया वादा, संसद में गूंजेगी भरतपुर की समस्या, जनता के खिलेंगे चेहरे

जवाब : कामां-डीग-कुम्हेर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रेल मंत्री से मिलकर इस मांग से अवगत करा चुकी हूं। साथ ही बजट घोषणा 2026 में इस मांग को शामिल किए जाने के लिए पत्र के माध्यम से तथा व्यक्तिगत मिलकर रेल मंत्री से निवेदन किया है। सदन में मेरी ओर से इस मांग को पूर्व में उठाया गया है, जिसमें मुझे अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आमजन के हित को ध्यान रखते हुए इस मांग को लेकर आगे भी प्रयासरत रहूंगी।