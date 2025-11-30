Transport Department : राजस्थान के एकमात्र ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा उजागर, जानकर चौंक जाएंगे

विजय शर्मा

Transport Department : राजस्थान में जनवरी से अक्टूबर तक सड़क दुर्घटनाओं में 658 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन परिवहन विभाग अभी भी सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। जयपुर में संचालित राज्य के एकमात्र ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यहां वाहनों की मशीनों से जांच किए बिना ही उन्हें सड़क पर चलने के लिए फिट घोषित किया जा रहा है। विभाग की मौन सहमति से जारी यह लापरवाही सड़क हादसों की संभावनाएं और बढ़ा रही है।