Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Traffic : जयपुर ​के इंदिरा बाजार में वन-वे व्यवस्था सिर्फ एक दिन चली, अगले दिन हुई फेल, जानें क्यों?

Jaipur Traffic : जयपुर शहर के इंदिरा बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे शुरू किया। शुक्रवार को लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रही। पर अगले दिन ही ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ इतना काम किया और पूरी व्यवस्था ठप हो गई। जानें क्या वजह रही।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 30, 2025

Jaipur Traffic Indira Bazaar one-way system worked only one day next day failed Know why

जयपुर के इंदिरा बाजार में वाहनों का आवागमन। फोटो पत्रिका

Jaipur Traffic : जयपुर शहर के इंदिरा बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे शुरू कर दिया है, लेकिन चौथे दिन शनिवार को ही वन-वे व्यवस्था फेल हो गई। बाजार में दोनों ओर वाहनों का आवागमन नजर आया। वन-वे को लेकर बाजार में न कोई सूचना बोर्ड लगा नजर आया और न ही पुलिसकर्मी दिखाई दिए। वन-वे को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने 26 नवंबर को बाजार से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, 2 दिन में बाजार से अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही वन-वे का ट्रायल चलता रहा। शुक्रवार को बाजार में वन-वे व्यवस्था लागू करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए, जिससे दिनभर बाजार में यातायात सुगम नजर आया।

परकोटे से सटे जिस ब्लॉक में पहले दुपहिया भी नहीं निकल पाते थे, वहां चौपहिया दौड़ते नजर आए। शनिवार को पुलिस ने जैसे ही जाप्ता हटाया तो बाजार में दोनों ओर वाहनों का आवागमन होता रहा।

वन वे का यों खींचा खाका

1- बाजार में ब्लॉक संख्या-7 में सड़क पर दुपहिया वाहनों को ठीक करने वालों को हटाया और बाजार के लिंक रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
2- अजमेरी गेट, सिंह द्वार व जयंती बाजार एक्सटेंशन पर खाली पड़े 4 पार्को में वाहन पार्किंग के लिए जगह तय की गई।
3- हर दुकान के बाहर एक दुपहिया वाहन खड़ा करने की मौखिक अनुमति दी गई ताकि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान सुविधा मिल सके।

यह भी तय हुआ

बाजार में वन-वे करने के लिए जाप्ते की जरूरत है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की ओर से 4 पुलिसकर्मी, नगर निगम की ओर से 4 होमगार्ड जवान लगाने और 2 पुलिसकर्मी संबंधित थाने की ओर से लगाया जाना तय हुआ।

वन-वे के विरोध में व्यापारी

बाजार में व्यापारी वन-वे के विरोध में है। व्यापारियों का कहना है कि वन-वे से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर व्यापारियों की शनिवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक भी हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों ने बाजार में सुगम यातायात के लिए वन-वे लागू करने की बात कही।

कोई भी व्यवस्था लागू होने में लगता है समय

हमने इंदिरा बाजार में वन-वे शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था को लागू करवाने में 15 से 16 पुलिसकर्मियों की जरूरत है। अभी टूरिस्ट व शादी-ब्याह का सीजन है और कई बार वीआइपी मूवमेंट के कारण जाप्ते को दूसरी जगह लगाना पड़ता है। कोई भी व्यवस्था लागू होने में समय लगता है।
सुमित मेहरड़ा, डीसीपी ट्रैफिक

बाजार में गार्ड लगाएंगे

हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक हुई है। उसमें उन्होंने 7 दिन में यातायात को व्यवस्थित करने का समय दिया है। इसके लिए हम बाजार में गार्ड लगाएंगे। सड़क के दोनों ओर सफेद लाइन खिंचवाएंगे, उसके बाहर न अतिक्रमण होगा न वाहन खड़े होंगे।
कमल आसवानी, अध्यक्ष, इंदिरा बाजार व्यापार मंडल

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, अवैध संबंधों के शक में युवक-युवती को पेट्रोल से जिंदा जलाया
जयपुर
Rajasthan shocking incident illicit relations suspicion a young man and woman were burnt alive with petrol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Traffic : जयपुर ​के इंदिरा बाजार में वन-वे व्यवस्था सिर्फ एक दिन चली, अगले दिन हुई फेल, जानें क्यों?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Exclusive: ‘मेरे लिए झूठ और झूठे लोग रेड फ्लैग’- बोलीं अनन्या पांडे, जानिए कार्तिक आर्यन ने क्या कहा

Kartik Aaryan and Ananya Panday Upcoming Movie
Patrika Special News

Fertilizer scam: राजस्थान में बड़ा खुलासा, कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री

जयपुर

स्वच्छता का संस्कार: स्वचालित मशीनों से सड़कों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति, करोड़ों खर्च फिर भी सड़कें धूल से ढकी

Jaipur Swachhata Ka Sanskar
जयपुर

Jaipur: चालान के नाम पर अवैध वसूली मामले में 3 गिरफ्तार, कांस्टेबल और होमगार्ड पंक्चर की दुकान के स्कैनर पर करवाते थे पेमेंट

जयपुर

Rajasthan: वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति तय, रंधावा की सख्त नसीहत- काम करो, वरना पद छोड़ो

congress
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.