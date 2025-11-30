Jaipur Traffic : जयपुर ​के इंदिरा बाजार में वन-वे व्यवस्था सिर्फ एक दिन चली, अगले दिन हुई फेल, जानें क्यों?

Jaipur Traffic : जयपुर शहर के इंदिरा बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे शुरू कर दिया है, लेकिन चौथे दिन शनिवार को ही वन-वे व्यवस्था फेल हो गई। बाजार में दोनों ओर वाहनों का आवागमन नजर आया। वन-वे को लेकर बाजार में न कोई सूचना बोर्ड लगा नजर आया और न ही पुलिसकर्मी दिखाई दिए। वन-वे को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने 26 नवंबर को बाजार से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, 2 दिन में बाजार से अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही वन-वे का ट्रायल चलता रहा। शुक्रवार को बाजार में वन-वे व्यवस्था लागू करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए, जिससे दिनभर बाजार में यातायात सुगम नजर आया।