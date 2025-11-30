Jaipur Traffic : जयपुर ​के इंदिरा बाजार में वन-वे व्यवस्था सिर्फ एक दिन चली, अगले दिन हुई फेल, जानें क्यों?

जयपुर के इंदिरा बाजार में वाहनों का आवागमन। फोटो पत्रिका
Jaipur Traffic : जयपुर शहर के इंदिरा बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे शुरू कर दिया है, लेकिन चौथे दिन शनिवार को ही वन-वे व्यवस्था फेल हो गई। बाजार में दोनों ओर वाहनों का आवागमन नजर आया। वन-वे को लेकर बाजार में न कोई सूचना बोर्ड लगा नजर आया और न ही पुलिसकर्मी दिखाई दिए। वन-वे को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने 26 नवंबर को बाजार से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, 2 दिन में बाजार से अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही वन-वे का ट्रायल चलता रहा। शुक्रवार को बाजार में वन-वे व्यवस्था लागू करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए, जिससे दिनभर बाजार में यातायात सुगम नजर आया।
परकोटे से सटे जिस ब्लॉक में पहले दुपहिया भी नहीं निकल पाते थे, वहां चौपहिया दौड़ते नजर आए। शनिवार को पुलिस ने जैसे ही जाप्ता हटाया तो बाजार में दोनों ओर वाहनों का आवागमन होता रहा।
1- बाजार में ब्लॉक संख्या-7 में सड़क पर दुपहिया वाहनों को ठीक करने वालों को हटाया और बाजार के लिंक रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
2- अजमेरी गेट, सिंह द्वार व जयंती बाजार एक्सटेंशन पर खाली पड़े 4 पार्को में वाहन पार्किंग के लिए जगह तय की गई।
3- हर दुकान के बाहर एक दुपहिया वाहन खड़ा करने की मौखिक अनुमति दी गई ताकि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान सुविधा मिल सके।
बाजार में वन-वे करने के लिए जाप्ते की जरूरत है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की ओर से 4 पुलिसकर्मी, नगर निगम की ओर से 4 होमगार्ड जवान लगाने और 2 पुलिसकर्मी संबंधित थाने की ओर से लगाया जाना तय हुआ।
बाजार में व्यापारी वन-वे के विरोध में है। व्यापारियों का कहना है कि वन-वे से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर व्यापारियों की शनिवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक भी हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों ने बाजार में सुगम यातायात के लिए वन-वे लागू करने की बात कही।
हमने इंदिरा बाजार में वन-वे शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था को लागू करवाने में 15 से 16 पुलिसकर्मियों की जरूरत है। अभी टूरिस्ट व शादी-ब्याह का सीजन है और कई बार वीआइपी मूवमेंट के कारण जाप्ते को दूसरी जगह लगाना पड़ता है। कोई भी व्यवस्था लागू होने में समय लगता है।
सुमित मेहरड़ा, डीसीपी ट्रैफिक
हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक हुई है। उसमें उन्होंने 7 दिन में यातायात को व्यवस्थित करने का समय दिया है। इसके लिए हम बाजार में गार्ड लगाएंगे। सड़क के दोनों ओर सफेद लाइन खिंचवाएंगे, उसके बाहर न अतिक्रमण होगा न वाहन खड़े होंगे।
कमल आसवानी, अध्यक्ष, इंदिरा बाजार व्यापार मंडल
