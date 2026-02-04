सोना या चांदी: 10 साल पहले लगाया होता ₹1 लाख तो आज कौन बना देता आपको ‘करोड़पति’? रिटर्न देख फटी रह जाएंगी आंखें !

जयपुर के ज्वेलर भीमसेन जैन ने बताया कि एक दशक में निवेश के नजरिए से कीमती धातुओं के बीच हुई जंग में चांदी ने सोने को बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। यदि आपने साल 2016 में ₹1,00,000 का निवेश किया होता, तो आज 2026 में सोने में आपका पैसा बढ़कर करीब ₹3,00,000 (~200% रिटर्न) होता। वहीं, चांदी में यही निवेश आज ₹8,50,000 से ₹9,50,000 (~700% से ज्यादा रिटर्न) तक पहुँच चुका है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी सेक्टर में चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसे सोने के मुकाबले कहीं अधिक कीमती और मुनाफे वाला निवेश बना दिया है। आमतौर पर सोने को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रिटर्न के मामले में चांदी 'छुपा रुस्तम' निकली।