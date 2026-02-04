4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

सोना या चांदी: 10 साल पहले लगाया होता ₹1 लाख तो आज कौन बना देता आपको ‘करोड़पति’? रिटर्न देख फटी रह जाएंगी आंखें !

Gold v/s Silver Returns In 10 Years: आपने 10 साल पहले कहां निवेश किया था? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चांदी की रफ़्तार को कम आंका था? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें!

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 04, 2026

Gold v/s Silver Returns In 10 Years: निवेश की बात आते ही भारतीय परिवारों में सबसे पहला नाम 'सोने' (Gold) का आता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले 10 सालों में चुपचाप किस धातु ने निवेशकों की किस्मत बदल दी? आज जब चांदी ₹4 लाख प्रति किलो की तरफ दौड़ रही है, तब लोग हिसाब लगा रहे हैं कि काश! 10 साल पहले चांदी में दांव लगाया होता। आइए देखते हैं सोने और चांदी की उस जंग का नतीजा, जिसने पिछले एक दशक में अमीरी की परिभाषा बदल दी।

10 साल का 'महा-मुकाबला': Gold vs Silver

जयपुर के ज्वेलर भीमसेन जैन ने बताया कि एक दशक में निवेश के नजरिए से कीमती धातुओं के बीच हुई जंग में चांदी ने सोने को बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। यदि आपने साल 2016 में ₹1,00,000 का निवेश किया होता, तो आज 2026 में सोने में आपका पैसा बढ़कर करीब ₹3,00,000 (~200% रिटर्न) होता। वहीं, चांदी में यही निवेश आज ₹8,50,000 से ₹9,50,000 (~700% से ज्यादा रिटर्न) तक पहुँच चुका है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी सेक्टर में चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसे सोने के मुकाबले कहीं अधिक कीमती और मुनाफे वाला निवेश बना दिया है। आमतौर पर सोने को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रिटर्न के मामले में चांदी 'छुपा रुस्तम' निकली।

एक्सपर्ट की राय: क्या अभी भी मौका है ?

जयपुर में तीन पीढ़ी से सोने-चांदी का कारोबार कर रहे ज्वेलर लेखराज सोनी ने बताया कि चांदी अभी और ऊपर जा सकती है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में बन रहे सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कारों में चांदी का कोई विकल्प नहीं है। जयपुर के सर्राफा विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी आने वाले समय में "डिजिटल गोल्ड" से भी तेज रिटर्न दे सकती है। हांलाकि ये भी सत्य है कि सोने-चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर शेयर बाजार का पूरा असर रहता है।

आम आदमी क्या करें?

बुलियान कारोबारी अश्विनी तिवारी ने बताया कि अगर इन्वेस्टर भारी भरकम चांदी नहीं खरीद सकते, तो बाजार में अब Silver ETF और Digital Silver के विकल्प भी मौजूद हैं, जहां आप ₹500 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूरी सुननी चाहिए और बाजार के हाव-भाव पर नजर जरूर रखनी चाहिए, नहीं तो परिणाम नेगेटिव भी आ सकते हैं।

Updated on:

04 Feb 2026 11:07 am

Published on:

04 Feb 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सोना या चांदी: 10 साल पहले लगाया होता ₹1 लाख तो आज कौन बना देता आपको 'करोड़पति'? रिटर्न देख फटी रह जाएंगी आंखें !
