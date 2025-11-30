Rajasthan Crime : राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, अवैध संबंधों के शक में युवक-युवती को पेट्रोल से जिंदा जलाया

Rajasthan Crime : राजस्थान के दूदू के बांडोलाव गांव दरिंदगी। दूदू के बांडोलाव गांव में शुक्रवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अवैध संबंधों के शक में कुछ युवकों ने रात करीब डेढ़ बजे युवक और युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरे युवक की चीख-पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाया। पीड़ित कैलाश ने पुलिस को दिए बयान में महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश पर आग लगाने का आरोप लगाया है।