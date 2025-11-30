Rajasthan Crime : राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, अवैध संबंधों के शक में युवक-युवती को पेट्रोल से जिंदा जलाया

बांडोलाव गांव के खेत में घटना के बाद जले हुए लोहे का ढांचा। फोटो पत्रिका
Rajasthan Crime : राजस्थान के दूदू के बांडोलाव गांव दरिंदगी। दूदू के बांडोलाव गांव में शुक्रवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अवैध संबंधों के शक में कुछ युवकों ने रात करीब डेढ़ बजे युवक और युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरे युवक की चीख-पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाया। पीड़ित कैलाश ने पुलिस को दिए बयान में महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश पर आग लगाने का आरोप लगाया है।
सूचना पर पहुंची मौखमपुरा थाना पुलिस ने दोनों को बिचून अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला करीब 40 प्रतिशत और युवक लगभग 60 प्रतिशत तक झुलस गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार देर रात युवक अपने खेत पर युवती के साथ मौजूद था, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि संभवत: अवैध संबंधों के शक में परिवार के ही 2 सदस्यों ने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है।
प्रेमी-प्रेमिका को खेत में बनी टपरी में एक साथ देखकर महिला के ससुर और जेठ ने आग लगाई थी। पीड़ित कैलाश ने पुलिस को दिए बयान में महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश पर आग लगाने का आरोप लगाया है। दरअसल युवक और महिला के बीच प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने प्रेमी-प्रेमिका को ज़िंदा जलाने की कोशिश की। अभी दोनों का जयपुर एसएमएस अस्पताल में चल रहा है इलाज। जहां हालत गंभीर बताई जा रही है।
बताया गया कि 32 वर्षीय युवती के पति की 2 वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। वहीं 38 वर्षीय युवक भी विवाहित है। युवती खेती का कार्य करती है जबकि युवक चुनाई का काम करता है।
