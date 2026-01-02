Vande Bharat Sleeper Train: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिल सकती है 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात

Vande Bharat Express फोटो-पत्रिका
Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे ने देशभर में 64 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनमें से राजस्थान को भी 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) और पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) उन रूटों के चयन पर काम कर रहे हैं, जिनसे सबसे ज्यादा यात्रियों को फायदा हो।
अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन खास तौर पर रात की यात्रा के लिए बनाई जा रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पुरानी लंबी दूरी की ट्रेनों से तेज चलेगी और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक व आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।
NWR (उत्तर पश्चिम रेलवे) के सूत्रों के मुताबिक अभी सबसे मजबूत प्रस्ताव दिल्ली से अहमदाबाद तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का है। यह ट्रेन जयपुर और अजमेर होकर चल सकती है। इससे जयपुर को दिल्ली और अहमदाबाद के लिए एक नई शानदार रात की ट्रेन मिल जाएगी। अजमेर और आबू रोड को भी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेन राजस्थान के बड़े स्टेशनों पर रुकेगी।
अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन उत्तरी रेलवे चलाएगा, लेकिन राजस्थान के कई स्टेशनों पर यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। जयपुर में नौकरी करने वाले दिल्ली निवासी रवि कुमार ने कहा की अगर यह ट्रेन चलती है तो इसका मेरे जैसे जयपुर से दिल्ली जाने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और रूट पर भी बात चल रही है जिसमें राजस्थान से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकता है।
