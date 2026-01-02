Vande Bharat Sleeper Train: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिल सकती है 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात

अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन उत्तरी रेलवे चलाएगा, लेकिन राजस्थान के कई स्टेशनों पर यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। जयपुर में नौकरी करने वाले दिल्ली निवासी रवि कुमार ने कहा की अगर यह ट्रेन चलती है तो इसका मेरे जैसे जयपुर से दिल्ली जाने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और रूट पर भी बात चल रही है जिसमें राजस्थान से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकता है।