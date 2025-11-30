SIR Update : राजस्थान के लिए खुशखबर, बाड़मेर-सलूंबर में सभी फॉर्म भरे गए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्र जमा करवाने के अब केवल 5 दिन शेष हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि यथासंभव मैपिंग करवाकर प्रपत्र जमा करें। यदि किसी कारणवश मैपिंग संभव न हो पाए तो भी प्रपत्र अवश्य सौंपें, क्योंकि 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में केवल वही नाम शामिल होंगे, जिनके प्रपत्र जमा हो चुके होंगे।