SIR Update : राजस्थान के लिए खुशखबर, बाड़मेर-सलूंबर में सभी फॉर्म भरे गए

SIR Update : खुशखबर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फॉर्म जमा होने और व उनको डिजिटाइज करने का कार्य राजस्थान के बाड़मेर व सलूंबर जिलों में पूर्ण हो गया। बाड़मेर, गुढ़ामलानी, चौहटन व बायतू और सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में भी यह कार्य पूरा हो गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 88 फीसदी मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 फॉर्म में से 5 करोड़ 9 लाख से अधिक अपलोड हो चुके। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, जहां शत-प्रतिशत डिजिटाईजेशन का कार्य सबसे पहले पूरा हुआ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के बाद मतदाताओं की मैपिंग में असाधारण बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 11 दिनों में मैपिंग 70 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 88 प्रतिशत हो गई, जिससे अधिकतर मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पड़ेंगे। प्रदेश के 18,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर बीएलओ ने शत-प्रतिशत गणना कार्य पूरा कर लिया है।
बाड़मेर जिला इस उपलब्धि में प्रथम स्थान पर है, जहां 1407 पोलिंग स्टेशनों पर सौ फीसदी कार्य संपन्न हुआ है। बालोतरा के 751 और चूरू के 668 पोलिंग स्टेशनों पर भी लक्ष्य पूर्ण किया गया है। बाड़मेर, गुढामलानी, चौहटन और बायतु विधानसभा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं, जिससे ये क्षेत्र राज्य में अग्रणी बन गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्र जमा करवाने के अब केवल 5 दिन शेष हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि यथासंभव मैपिंग करवाकर प्रपत्र जमा करें। यदि किसी कारणवश मैपिंग संभव न हो पाए तो भी प्रपत्र अवश्य सौंपें, क्योंकि 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में केवल वही नाम शामिल होंगे, जिनके प्रपत्र जमा हो चुके होंगे।
