बीकानेर

Shaurya Diwas : राजस्थान के सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस, आदेश जारी

Shaurya Diwas : बाबरी विध्वंस दिवस 6 दिसंबर राजस्थान के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शनिवार रात शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किए।

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 30, 2025

Rajasthan All schools celebrate Shaurya Diwas on 6 December orders issued

शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो पत्रिका

Shaurya Diwas : बाबरी विध्वंस दिवस 6 दिसंबर प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शनिवार रात शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किए।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी विद्यालयों में शौर्य दिवस आवश्यक रूप से मनाने के निर्देश दिए। इस दिन विद्यालयों में शिक्षक एवं विद्यार्थी देशप्रेम, देशभक्ति, वीरता, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र-एकता की भावना को जागृत करने व उसे बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। इस दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार, योग, विशेष प्रार्थना सभा होगी।

राजस्थान के स्कूलों में होंगे ये आयोजन

1- स्कूलों में भारतीय संस्कृति का गौरव, राम मंदिर आंदोलन पर शौर्य-बलिदान की परंपरा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता होगी।
2- अयोध्या में राम मंदिर, राष्ट्रीय एकता, भारत के वीर योद्धा पर पेंटिंग और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता होगी।
3- देशभक्ति गीत, लोक नृत्य और पौराणिक-ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया जाएगा।
4- राम मंदिर आंदोलन, शौर्य गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित तस्वीरें, लेख-कलाकृतियां की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
5- स्कूलों में विद्यार्थी सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योगासन करेंगे।
6- भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथाओं की जानकारी देंगे विशिष्ट वक्ता और शिक्षक।
7- सभी विद्यार्थी राष्ट्रीय अखंडता, देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का लेंगे संकल्प।

बच्चों में देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी- दिलावर

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रभु राम भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष हैं। राम मंदिर आंदोलन राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इसे जानने से बच्चों में देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी।

30 Nov 2025 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Shaurya Diwas : राजस्थान के सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस, आदेश जारी

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

