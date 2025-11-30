Shaurya Diwas : राजस्थान के सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस, आदेश जारी

1- स्कूलों में भारतीय संस्कृति का गौरव, राम मंदिर आंदोलन पर शौर्य-बलिदान की परंपरा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता होगी।

2- अयोध्या में राम मंदिर, राष्ट्रीय एकता, भारत के वीर योद्धा पर पेंटिंग और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता होगी।

3- देशभक्ति गीत, लोक नृत्य और पौराणिक-ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया जाएगा।

4- राम मंदिर आंदोलन, शौर्य गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित तस्वीरें, लेख-कलाकृतियां की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

5- स्कूलों में विद्यार्थी सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योगासन करेंगे।

6- भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथाओं की जानकारी देंगे विशिष्ट वक्ता और शिक्षक।

7- सभी विद्यार्थी राष्ट्रीय अखंडता, देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का लेंगे संकल्प।