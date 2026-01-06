6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Bharatpur News : ऐसा तो कहीं नहीं होता है, कार की हेडलाइट की रोशनी में करना पड़ा अंतिम संस्कार

Bharatpur News : भरतपुर शहर में हेडलाइट के साए में मुखाग्नि! भरतपुर संभाग मुख्यालय... जिस जगह से सीएम आते हों... जहां तैनात हो सबसे काबिल प्रशासनिक अधिकारियों का अमला और कुछ भी कर गुजरने का हो स्थानीय नेताओं के पास ‘माद्दा’...वहां के श्मशान घाटों पर होता है कारों की हेडलाइट की रोशनी में अंतिम सस्कार। शहर के चारों मुख्य मोक्षधाम बने हुए हैं दया के पात्र। पढ़ें एक रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 06, 2026

Bharatpur dilapidated crematorium car headlights light conducted using funeral

भरतपुर का बी-नारायण गेट स्थित श्मशान का दृश्य। फोटो पत्रिका

Bharatpur News : भरतपुर शहर के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम संस्कार स्थलों की दुर्दशा किसी को नजर नहीं आ रही। श्मशानों की बदहाल स्थिति को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही। हालात इतने भयावह हैं कि अब मृतकों को भी सम्मानजनक विदाई नसीब नहीं हो पा रही है।

हाल ही में श्मशानों की स्थिति को लेकर नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन यह सब कागजों तक ही सीमित रह गया। जमीनी हकीकत वहीं की वहीं है और इसकी कीमत आमजन को चुकानी पड़ रही है।

सोमवार को मोरी चार बाग निवासी 70 वर्षीय अशोक का गम्भीर का बीमारी के चलते निधन हो गया। शाम करीब 7 बजे परिजन अंतिम संस्कार के लिए बी-नारायण गेट स्थित श्मशान पहुंचे। वहां पहुंचते ही परिजनों को गहरा झटका लगा। पूरे श्मशान परिसर में घना अंधेरा पसरा हुआ था। न रोशनी की कोई व्यवस्था थी और न ही कोई कर्मचारी मौजूद था।

दर्दनाक दृश्य : शहर की व्यवस्थाओं पर करारा तमाचा

अंधेरे के बीच परिजन और रिश्तेदारों ने मोबाइल फोन की रोशनी में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कीं, लेकिन यह रोशनी नाकाफी साबित हुई। मजबूरी में वाहनों की हेडलाइट जलाकर रोशनी की गई। कारों की रोशनी में किसी तरह अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। यह दृश्य न केवल दर्दनाक था, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं पर करारा तमाचा भी।

ऐसी मिली व्यवस्था

श्मशान में न तो कोई चौकीदार मौजूद था और न ही कोई कर्मचारी, जो व्यवस्था संभाल सके। परिजनों को हर काम खुद ही करना पड़ा। इस दौरान अंतिम संस्कार में शामिल कामां निवासी राकेश और मदन लाल ने गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्दशा तो गांवों में भी देखने को नहीं मिलती। यदि किसी को श्मशान देखना है तो कामां का श्मशान देख ले, वहां व्यवस्थाएं कहीं बेहतर हैं।

शहर के बीचोंबीच स्थित यह श्मशान पूरी तरह उपेक्षा का शिकार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्मशान के रखवाले कहां हैं। निरीक्षण के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, जब अंतिम विदाई भी कार की रोशनी में देनी पड़े तो यह व्यवस्था नहीं, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

…..और जिम्मेदार कह रहे हैं हमनें तो सही कराई लाइटें

पहले हमने लाइट को सही कराई थी, अब बंद है तो इसके लिए मैं अभी मौके पर एक्सईएन राहुल को भेजता हूं। चौकीदार के लिए ऑर्डर कर दिए हैं।
श्रवण कुमार विश्नोई आयुक्त नगर निगम भरतपुर

ये भी पढ़ें

Chittorgarh : ‘नेहा तंवर’ बनी ‘धृशाप्रभा’, चिराग मुनि के आशीर्वाद से ली पूर्ण दीक्षा, पूरा पांडाल जयकारों से गूंजा
चित्तौड़गढ़
Neha Tanwar became Dhrishaprabha Chirag Muni blessings Full initiation entire pandal resonated with cheers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 03:06 pm

Published on:

06 Jan 2026 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur News : ऐसा तो कहीं नहीं होता है, कार की हेडलाइट की रोशनी में करना पड़ा अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

National Bird Day : पक्षियों के लिए अनूठी जगह है भरतपुर का घना, केवलादेव के क्यों दीवाने हैं दुनियाभर के पक्षी प्रेमी, जानिए

National Bird Day today Special feature Why are bird lovers from all over world so fascinated by Keoladeo Bharatpur Rajasthan know
भरतपुर

Food Security Scheme : 28 फरवरी हुई गिव अप अभियान की न्यू डेडलाइन, राजस्थान में 31वें पायदान पर है डीग जिला

Food Security Scheme Update Give Up campaign New deadline 28 February Deeg is at 31st position in Rajasthan
भरतपुर

Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Death in Central Jail
भरतपुर

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

Pariksha Pe Charcha 2026 PM Modi may be an opportunity for dialogue Rajasthan all districts issued Instructions
भरतपुर

गिरिराजजी की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शष्टांग दंडवत कर पत्नी के साथ लगाई परिक्रमा

CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Poonchri, CM Bhajanlal Sharma in Shrinathji Temple, Shrinathji Temple, Deeg News, Bharatpur News, Rajasthan News, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा इन पूंछरी, सीएम भजनलाल शर्मा इन श्रीनाथजी मंदिर, श्रीनाथजी मंदिर, डीग न्यूज, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.