राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर, जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री का ऐलान

अश्विनी कुमार वैष्णव ने कहा कि पाली व जालोर की लम्बे समय से जयपुर व दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग है। आगामी तीन माह में जालोर व पाली को जोड़ती हुई एक ट्रेन शुरू की जाएगी। पुणे, हैदराबाद व चेन्नई के लिए पालीवासियों की मांग पूरी की जा चुकी है। उदयपुर से भी चंडीगढ़ को जोड़ा जाएगा। पाली से दिल्ली ट्रेन रात में होगी या दिन में इसका निर्णय अभी नहीं किया है।