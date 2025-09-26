राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर, जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री का ऐलान

Rajasthan Another Good News : राजस्थान के पाली से देश की राजधानी दिल्ली व जयपुर जाने के लिए, आने वाले तीन माह में रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने गुरुवार को पाली में बातचीत के दौरान कही।
अश्विनी कुमार वैष्णव ने कहा कि पाली व जालोर की लम्बे समय से जयपुर व दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग है। आगामी तीन माह में जालोर व पाली को जोड़ती हुई एक ट्रेन शुरू की जाएगी। पुणे, हैदराबाद व चेन्नई के लिए पालीवासियों की मांग पूरी की जा चुकी है। उदयपुर से भी चंडीगढ़ को जोड़ा जाएगा। पाली से दिल्ली ट्रेन रात में होगी या दिन में इसका निर्णय अभी नहीं किया है।
रेलवे स्टेशन का बजट कम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बजट कम नहीं हुआ है। उसमें डिजाइन जैसे बना है, पहले डिजाइन में कार्बो टर्मिनल का भी था। जो अब नहीं है। फाइनल डिजाइन के बाद पाली के निर्माण की राशि तय की है। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन के अंडरपास को लेकर भी रेलवे के अधिकारियों को कार्य करने को कहा।