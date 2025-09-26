Patrika LogoSwitch to English

पाली

राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर, जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री का ऐलान

Rajasthan Another Good News : राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर। जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने गुरुवार को पाली में बातचीत के दौरान यह खुलासा किया है।

पाली

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 26, 2025

Good News Railway Minister Ashwini Vaishnaw Announced a New Train will run to Jaipur and Delhi via Jalore-Pali
पाली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव। फोटो पत्रिका

Rajasthan Another Good News : राजस्थान के पाली से देश की राजधानी दिल्ली व जयपुर जाने के लिए, आने वाले तीन माह में रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने गुरुवार को पाली में बातचीत के दौरान कही।

ट्रेन रात में होगी या दिन में इसका निर्णय बाकी

अश्विनी कुमार वैष्णव ने कहा कि पाली व जालोर की लम्बे समय से जयपुर व दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग है। आगामी तीन माह में जालोर व पाली को जोड़ती हुई एक ट्रेन शुरू की जाएगी। पुणे, हैदराबाद व चेन्नई के लिए पालीवासियों की मांग पूरी की जा चुकी है। उदयपुर से भी चंडीगढ़ को जोड़ा जाएगा। पाली से दिल्ली ट्रेन रात में होगी या दिन में इसका निर्णय अभी नहीं किया है।

रेलवे स्टेशन का बजट नही हुआ कम

रेलवे स्टेशन का बजट कम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बजट कम नहीं हुआ है। उसमें डिजाइन जैसे बना है, पहले डिजाइन में कार्बो टर्मिनल का भी था। जो अब नहीं है। फाइनल डिजाइन के बाद पाली के निर्माण की राशि तय की है। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन के अंडरपास को लेकर भी रेलवे के अधिकारियों को कार्य करने को कहा।

26 Sept 2025 07:48 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर, जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री का ऐलान

