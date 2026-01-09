पाली जेल में कैदी ने किया सुसाइड, बाथरूम में तोलिए से फंदा लगाकर दी जान

फोटो पत्रिका
पाली। जिला जेल में शुक्रवार शाम एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। घटना का पता शाम करीब 4.30 बजे चला, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक कैदी की पहचान राजू उर्फ राजेंद्र (20) के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद था। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में जैतारण थाने में मामला दर्ज हुआ था। मृतक मूल रूप से जोधपुर जिले का निवासी बताया गया है।
घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं, जेल परिसर में इस तरह की घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गहन जांच की जा रही है।
एएसपी जयसिंह तंवर ने बताया कि कैदी ने जेल के बाथरूम में तोलिए का फंदा बनाकर आत्महत्या की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कैदी मानसिक तनाव में था, हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
