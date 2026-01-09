पाली जेल में कैदी ने किया सुसाइड, बाथरूम में तोलिए से फंदा लगाकर दी जान

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक कैदी की पहचान राजू उर्फ राजेंद्र (20) के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद था। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में जैतारण थाने में मामला दर्ज हुआ था। मृतक मूल रूप से जोधपुर जिले का निवासी बताया गया है।