अजमेर

केकड़ी में व्यापारी को दिनदहाड़े गोली मारी, बाजार में मची अफरा-तफरी और दहशत

केकड़ी शहर के व्यस्ततम अजमेरी गेट क्षेत्र में बुधवार शाम आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने दिनदहाड़े प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर फायरिंग कर दी।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jan 07, 2026

घटनास्थल पर पड़ताल करते पुलिसकर्मी। फोटो पत्रिका

केकड़ी (अजमेर)। शहर के व्यस्ततम अजमेरी गेट क्षेत्र में बुधवार शाम आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने दिनदहाड़े प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और दहशत में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं।

पुलिस के अनुसार अजमेरी गेट स्थित एक प्रिन्टर्स के मालिक महेन्द्र साहू (50) पुत्र दुर्गालाल साहू का केकड़ी निवासी अजय साहू से लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार शाम अजय साहू नकाब पहनकर साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और कहासुनी के बाद देशी पिस्टल से फायर कर दिया।

गोली महेन्द्र के पेट व हाथ में लगी। घायल को जिला अस्पताल से अजमेर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी अजय साहू और उसके दो साथियों को डिटेन किया। पुलिस हथियार की सप्लाई और नेटवर्क की जांच में जुटी है।

इनका कहना है

दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों ओर से मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। कुछ दिन पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला हुआ था। तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। विस्तृत जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

  • राजेश कुमार मील, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, केकड़ी

07 Jan 2026 08:43 pm

