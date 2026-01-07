केकड़ी में व्यापारी को दिनदहाड़े गोली मारी, बाजार में मची अफरा-तफरी और दहशत

दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों ओर से मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। कुछ दिन पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला हुआ था। तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। विस्तृत जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।