सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: गांव के पास नजर आया टाइगर, वन विभाग अलर्ट, सतर्क रहने की अपील

सवाईमाधोपुर जिले के खण्डार उपखंड के ग्राम पंचायत कुरेड़ी में बुधवार सुबह खेतों के पास टाइगर का मूवमेंट देखा गया। जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Jan 07, 2026

फोटो: वीडियो का स्क्रीनशॉट

सवाईमाधोपुर जिले के खण्डार उपखंड के ग्राम पंचायत कुरेड़ी में बुधवार सुबह खेतों के पास टाइगर का मूवमेंट देखा गया। जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव के चारों ओर पशुओं के गायब होने और खेतों में अजीब निशान मिलने की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे वन्यजीव की गतिविधियों की आशंका जताई जा रही थी।

मोबाइल में बनाया वीडियो, वन विभाग को दी सूचना

ग्रामीण अपनी फसल और पशुओं की सुरक्षा को लेकर खेतों पर नजर बनाए हुए थे। इसी दौरान गांव के पास अचानक टाइगर दिखाई दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भय के बीच अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर वन विभाग को सूचना दी।

शुरू किया सर्च अभियान, सतर्क रहने की अपील

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू किया। विभाग ने आसपास के गांवों को भी सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खेतों व जंगलों की ओर अकेले न जाने की अपील की है।

वन विभाग टीम का कहना है कि टाइगर को सुरक्षित जंगल की ओर भेजने के लिए ट्रैकिंग जारी है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो और ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। गांव में फिलहाल दहशत के साथ-साथ वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी जारी है।

सवाईमाधोपुर: गांव के पास नजर आया टाइगर, वन विभाग अलर्ट, सतर्क रहने की अपील

