सवाईमाधोपुर: गांव के पास नजर आया टाइगर, वन विभाग अलर्ट, सतर्क रहने की अपील

सवाईमाधोपुर जिले के खण्डार उपखंड के ग्राम पंचायत कुरेड़ी में बुधवार सुबह खेतों के पास टाइगर का मूवमेंट देखा गया। जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव के चारों ओर पशुओं के गायब होने और खेतों में अजीब निशान मिलने की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे वन्यजीव की गतिविधियों की आशंका जताई जा रही थी।