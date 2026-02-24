सरसों कटाई पर संकट: मजदूरों की कमी से किसानों की बढ़ी धड़कनें, दूसरे गांवों से बुलाने पड़ रहे श्रमिक



फसल कटाई के लिए दूसरे गांव से मजदूर लाने पड़ रहे हैं और 500 रुपए देने पर भी मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूरों की मांग इतनी बढ़ गई है कि मुंहमांगे दाम देने के बावजूद श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे। इससे कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। मौसम का पल-पल बदलता मिज़ाज किसानों की चिंता और बढ़ा रहा है। उन्हें डर है कि अगर बारिश या तेज हवा ने फसल को नुकसान पहुंचा दिया तो महीनों की मेहनत और लागत पर पानी फिर जाएगा।