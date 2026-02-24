सवाईमाधोपुर: किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, जिले में सौर ऊर्जा उत्पादन को मिली नई गति

हाल ही में जिले के बौंली उपखंड के कोलाड़ा क्षेत्र में 1.82 मेगावाट, बामनवास उपखंड के रामसिंहपुरा में 1.12 मेगावाट और नानवास क्षेत्र में 1.39 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब ककराला का 1.71 मेगावाट संयंत्र भी जुड़ गया है। इन सभी संयंत्रों से बड़ी संख्या में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।