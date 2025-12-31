Ranthambore: क्षेत्राधिकार को लेकर मां-बेटी के बीच संघर्ष, चली आ रही परंपरा; अधिकतर मां ने ही छोड़ा अपना क्षेत्र

जंगल में आम तौर पर इलाके को लेकर अपने ही परिवार के बाघ-बाघिनों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। पूर्व में भी कई बार इलाके की जंग को लेकर रणथम्भौर में मां-बेटी के बीच ही देखने को मिलते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार पिछले करीब पांच सालों से इस तरह के संघर्ष सामने आ रहे हैं। इससे पहले साल 2015 में बाघिन मछली यानि टी-16 को उसकी बेटी कृष्णा ने क्षेत्राधिकार के संघर्ष में जोन तीन से खदेड़ दिया था। इसके बाद कृष्णा और उसकी बेटी एरोहैड में संघर्ष हुआ।