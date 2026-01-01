1 जनवरी 2026,

गुरुवार

सवाई माधोपुर

Ranthambore: प्रियंका गांधी की जिप्सी के आगे आई बाघिन रिद्धि, शावकों की अठखेलियां देख वाड्रा परिवार हुआ रोमांचित

प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार इन दिनों सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की निजी यात्रा पर है। गुरुवार को वाड्रा परिवार के सदस्यों ने टाइगर सफारी की।

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Jan 01, 2026

Priyanka Gandhi

रणथम्भौर में प्रियंका गांधी (फोटो-पत्रिका)

सवाई माधोपुर। रणथम्भौर दौरे पर आया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार तीसरे दिन भी रणथम्भौर में ही रहा। हालांकि, राहुल गांधी अलसुबह ही रणथम्भौर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ जिप्सी में सवार होकर टाइगर रिजर्व का भ्रमण कीं। इस दौरान उनकी गाड़ी के आगे टाइगर आ गया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह की पारी में प्रियंका गांधी और उनके परिवार ने जंगल भ्रमण नहीं किया और होटल में ही विश्राम किया। लेकिन शाम की पारी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार सहित रणथम्भौर नेशनल पार्क भ्रमण पर गईं। दोपहर करीब ढाई बजे प्रियंका के साथ रेहान- अवीवा, नियारा आदि सदस्य अलग-अलग जिप्सियों में सवार होकर जोगीमहल गेट पर पहुंचे।

रणथम्भौर के नजारे को कैमरे में किया कैद

पार्क भ्रमण के दौरान जोन तीन में प्रियंका गांधी ने बाघिन रिद्धि यानि टी-124 और उसके दोनों शावकों की अठखेलियां देखी। बाघिन और शावकों की अठखेलियां और स्वच्छंद विचरण देखकर वाड्रा परिवार के सदस्य रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस नजारे को कैमरे में कैद किया।

रेहान की मंगेतर भी रहीं साथ

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में भ्रमण को लेकर प्रियंका गांधी परिवार के लिए 5 जिप्सियां बुक गईं थी, जिसमें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी मिराया, बेटे रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा बेग सवार थीं। इसके साथ ही अवीवा बेग का परिवार भी इस दौरान मौजूद था। प्रियंका ने जोगी महल और लेक एरिया की सुंदरता को निहारा। इस दौरान जोन तीन में करीब ढाई घंटे तक उन्होंने टाइगर सफारी का आनंद लिया।

ये भी पढ़ें

Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची
सवाई माधोपुर
Rahul Priyanka

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore: प्रियंका गांधी की जिप्सी के आगे आई बाघिन रिद्धि, शावकों की अठखेलियां देख वाड्रा परिवार हुआ रोमांचित

