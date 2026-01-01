Ranthambore: प्रियंका गांधी की जिप्सी के आगे आई बाघिन रिद्धि, शावकों की अठखेलियां देख वाड्रा परिवार हुआ रोमांचित

रणथम्भौर में प्रियंका गांधी (फोटो-पत्रिका)
सवाई माधोपुर। रणथम्भौर दौरे पर आया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार तीसरे दिन भी रणथम्भौर में ही रहा। हालांकि, राहुल गांधी अलसुबह ही रणथम्भौर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ जिप्सी में सवार होकर टाइगर रिजर्व का भ्रमण कीं। इस दौरान उनकी गाड़ी के आगे टाइगर आ गया।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह की पारी में प्रियंका गांधी और उनके परिवार ने जंगल भ्रमण नहीं किया और होटल में ही विश्राम किया। लेकिन शाम की पारी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार सहित रणथम्भौर नेशनल पार्क भ्रमण पर गईं। दोपहर करीब ढाई बजे प्रियंका के साथ रेहान- अवीवा, नियारा आदि सदस्य अलग-अलग जिप्सियों में सवार होकर जोगीमहल गेट पर पहुंचे।
पार्क भ्रमण के दौरान जोन तीन में प्रियंका गांधी ने बाघिन रिद्धि यानि टी-124 और उसके दोनों शावकों की अठखेलियां देखी। बाघिन और शावकों की अठखेलियां और स्वच्छंद विचरण देखकर वाड्रा परिवार के सदस्य रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस नजारे को कैमरे में कैद किया।
रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में भ्रमण को लेकर प्रियंका गांधी परिवार के लिए 5 जिप्सियां बुक गईं थी, जिसमें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी मिराया, बेटे रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा बेग सवार थीं। इसके साथ ही अवीवा बेग का परिवार भी इस दौरान मौजूद था। प्रियंका ने जोगी महल और लेक एरिया की सुंदरता को निहारा। इस दौरान जोन तीन में करीब ढाई घंटे तक उन्होंने टाइगर सफारी का आनंद लिया।
