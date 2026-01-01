Ranthambore: प्रियंका गांधी की जिप्सी के आगे आई बाघिन रिद्धि, शावकों की अठखेलियां देख वाड्रा परिवार हुआ रोमांचित

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में भ्रमण को लेकर प्रियंका गांधी परिवार के लिए 5 जिप्सियां बुक गईं थी, जिसमें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी मिराया, बेटे रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा बेग सवार थीं। इसके साथ ही अवीवा बेग का परिवार भी इस दौरान मौजूद था। प्रियंका ने जोगी महल और लेक एरिया की सुंदरता को निहारा। इस दौरान जोन तीन में करीब ढाई घंटे तक उन्होंने टाइगर सफारी का आनंद लिया।