Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची

सवाई माधोपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार इन दिनों रणथम्भौर के दौरे पर है। प्रियंका गांधी अपने बेटे रेहान, बेटी मियारा के साथ मंगलवार को रणथम्भौर पहुंची। रेहान के साथ उनकी मित्र अवीबा भी आई हैं। इन सभी का 2 जनवरी तक रुकने का कार्यक्रम है।
उल्लेखनीय है कि गांधी-वाड्रा परिवार इन दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के सगाई सेलिब्रेशन के लिए रणथम्भौर आया है। यह परिवार अपने रिश्तेदारों सहित रणथम्भौर रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में ठहरा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल के दिन बेटे रेहान की रिंग सेरेमनी हो सकती है।
अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को सुबह और शाम दोनों ही पालियों में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्क भ्रमण पर नहीं गया। सभी ने होटल में ही विश्राम किया। वहीं बुधवार को सोनिया गांधी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन यह कार्यक्रम भी निरस्त हो गया। गांधी-वाड्रा परिवार को लेकर होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह और शाम की दोनों पालियों में गांधी-वाड्रा परिवार के सदस्यों का पार्क भ्रमण का कार्यक्रम तय है।
