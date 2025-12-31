31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची

गांधी-वाड्रा परिवार इन दिनों निजी यात्रा पर राजस्थान के रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व पहुंचा है। परिवार के सभी सदस्य एक पांच सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान अपनी महिला मित्र के साथ पहुंचे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Dec 31, 2025

Rahul Priyanka

फाइल फोटो-पत्रिका

सवाई माधोपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार इन दिनों रणथम्भौर के दौरे पर है। प्रियंका गांधी अपने बेटे रेहान, बेटी मियारा के साथ मंगलवार को रणथम्भौर पहुंची। रेहान के साथ उनकी मित्र अवीबा भी आई हैं। इन सभी का 2 जनवरी तक रुकने का कार्यक्रम है।

उल्लेखनीय है कि गांधी-वाड्रा परिवार इन दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के सगाई सेलिब्रेशन के लिए रणथम्भौर आया है। यह परिवार अपने रिश्तेदारों सहित रणथम्भौर रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में ठहरा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल के दिन बेटे रेहान की रिंग सेरेमनी हो सकती है।

होटल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता

अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को सुबह और शाम दोनों ही पालियों में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्क भ्रमण पर नहीं गया। सभी ने होटल में ही विश्राम किया। वहीं बुधवार को सोनिया गांधी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन यह कार्यक्रम भी निरस्त हो गया। गांधी-वाड्रा परिवार को लेकर होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है।

गुरुवार को राहुल-प्रियंका करेंग टाइगर रिजर्व का भ्रमण

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह और शाम की दोनों पालियों में गांधी-वाड्रा परिवार के सदस्यों का पार्क भ्रमण का कार्यक्रम तय है।

ये भी पढ़ें

Ashok Gehlot: साल के आखिरी दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की बड़ी मांग, राहुल गांधी का किया जिक्र
जयपुर
Ashok Gehlot, former Chief Minister Ashok Gehlot, Bhajanlal Sharma, gig workers, gig workers strike, delivery partners, delivery partners strike, Jaipur News, Rajasthan News, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स की हड़ताल, डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रणथम्भोर नैशनल पार्क

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 06:12 pm

Published on:

31 Dec 2025 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिवार संग रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, जानें यहां घूमने लायक 5 शानदार जगह

Tiger in Ranthambore
सवाई माधोपुर

Ranthambore: क्षेत्राधिकार को लेकर मां-बेटी के बीच संघर्ष, चली आ रही परंपरा; अधिकतर मां ने ही छोड़ा अपना क्षेत्र

Ranthambore
सवाई माधोपुर

प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ पहुंची रणथंभौर, बेटे रेहान भी साथ मौजूद, 4 दिन रुकने का है कार्यक्रम

priyanka Gandhi
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: पानी की टंकी के पास मृत मिला नर पैंथर, पैर में चोट, फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाए नमूने

सवाई माधोपुर

Road Accident: 4 बार पलटने के बाद गहरी खाई में गिरी कार, मामा-भांजे की दर्दनाक मौत, एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान

Sawai-Madhopur-road-accident
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.