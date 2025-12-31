Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची

अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को सुबह और शाम दोनों ही पालियों में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्क भ्रमण पर नहीं गया। सभी ने होटल में ही विश्राम किया। वहीं बुधवार को सोनिया गांधी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन यह कार्यक्रम भी निरस्त हो गया। गांधी-वाड्रा परिवार को लेकर होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है।