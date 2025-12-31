परिवार संग रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, जानें यहां घूमने लायक 5 शानदार जगह

5 Best Places To Visit In Ranthambore: सोशल मीडिया पर कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अवीवा बेग से सगाई की खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी तक गांधी या वाड्रा परिवार ने सगाई की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आप भी रणथंभौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये 5 जगह आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी।