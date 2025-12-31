31 दिसंबर 2025,

बुधवार

सवाई माधोपुर

परिवार संग रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, जानें यहां घूमने लायक 5 शानदार जगह

सवाईमाधोपुर में स्थित रणथंभौर अपने नेशनल पार्क, किले और प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Akshita Deora

Dec 31, 2025

Tiger in Ranthambore

रणथंभौर में बा​घ। फाइल फोटो - पत्रिका

5 Best Places To Visit In Ranthambore: सोशल मीडिया पर कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अवीवा बेग से सगाई की खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी तक गांधी या वाड्रा परिवार ने सगाई की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आप भी रणथंभौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये 5 जगह आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी।

त्रिनेत्र गणेश मंदिर

रणथंभौर किले के भीतर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर धार्मिक आस्था और इतिहास का बेहतरीन संगम है। यह मंदिर भगवान गणेश की तीन आंखों वाली मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा हमीर युद्ध के समय भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन देकर आश्वासन दिया था। मंदिर में गणेश जी के पूरे परिवार की मूर्तियां स्थापित हैं।

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह उद्यान बाघों, तेंदुओं, हिरणों, बंदरों और कई अन्य वन्य प्रजातियों का प्राकृतिक निवास स्थान है। पर्यटक यहां जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होती है।

रणथंभौर किला

रणथंभौर किला नेशनल पार्क के भीतर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किले की मजबूत दीवारें, प्राचीन महल और छोटे-बड़े मंदिर इसे वास्तुकला प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं। यह किला 10वीं शताब्दी में बना था और कई राजाओं के शासन का साक्षी रहा है।

सुरवाल झील

ये झील रणथंभौर के पास स्थित एक शांत और सुंदर जलाशय है। यह विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, जो अक्टूबर से फरवरी तक यहां आते हैं।

काचिदा घाटी

काचिदा वैली रणथंभौर के बाहरी इलाके में स्थित है और यह पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थल है। घाटियों के बीच पहाड़ों का दृश्य और हरी-भरी प्राकृतिक सुंदरता इसे ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए यादगार बना देती है।

Ranthambore

Published on:

31 Dec 2025 03:33 pm

परिवार संग रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, जानें यहां घूमने लायक 5 शानदार जगह

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

