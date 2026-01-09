Pali: भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में संत भजनाराम गिरफ्तार

अनुसंधान में सामने आया कि रमताराम से साल 2022 में शूटर मनीष दुबे को सिरोही के संत भजनाराम ने मिलवाया था। इसके बाद भजनाराम को 2022 से हत्या तक की प्लानिंग की जानकारी थी। पुलिस ने भजनाराम (37) पुत्र मोहनराम निवासी बाली, थाना बाली जिला पाली को गिरफ्तार किया। इसी मामले में चर्चित आरोपी संत रमताराम फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की ओर से संत रमताराम और भजनाराम को निष्कासित किया गया था।