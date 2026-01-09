9 जनवरी 2026,

पाली

Pali: भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में संत भजनाराम गिरफ्तार

रमेश ईनाणी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में संत भजनाराम को गिरफ्तार किया है। हत्या करवाने के आरोप में संत रमताराम फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 09, 2026

Ramesh Inani murder case, Saint Bhajanaram, Saint Bhajanaram arrested, Saint Ramta Ram, Saint Ramta Ram absconding, Pali News, Rajasthan News, रमेश ईनाणी हत्याकांड, संत भजनाराम, संत भजनाराम गिरफ्तार, संत रमताराम, संत रमताराम फरार, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

आरोपी भजनाराम। फोटो- पत्रिका

पाली/चित्तौड़गढ़/सिरोही। चित्तौड़गढ़ में सिटी पेट्रोल पंप के निकट दो माह पहले कूरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में सिरोही के संत भजनाराम को पाली से गिरफ्तार किया है। हत्या करवाने के आरोप में फरार चल रहे संत रमताराम की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है।

गोली मारकर की थी हत्या

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2025 को महाराणा प्रताप सेतु मार्ग कृष्णा नगर निवासी कूरियर व्यवसायी रमेश ईनाणी की सिटी पेट्रोल पंप के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी मनीष कुमार (37) उर्फ कमल दुबे पुत्र हीरालाल दुबे को गिरफ्तार किया था। ईनाणी की हत्या के बाद परिजन संत रमताराम पर हत्या करवाने का आरोप लगा रहे थे।

घायल अवस्था में एंबुलेंस में ले जाने के दौरान रमेश ईनाणी ने जमीन विवाद में रमताराम की ओर से जान से मारने की धमकी देने संबंधी बयान पुलिस को दिए थे। मनीष दुबे को पुलिस ने 5 जनवरी को दुबारा रिमांड पर लिया।

अनुसंधान में सामने आया कि रमताराम से साल 2022 में शूटर मनीष दुबे को सिरोही के संत भजनाराम ने मिलवाया था। इसके बाद भजनाराम को 2022 से हत्या तक की प्लानिंग की जानकारी थी। पुलिस ने भजनाराम (37) पुत्र मोहनराम निवासी बाली, थाना बाली जिला पाली को गिरफ्तार किया। इसी मामले में चर्चित आरोपी संत रमताराम फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की ओर से संत रमताराम और भजनाराम को निष्कासित किया गया था।

कलक्ट्रेट में शव रखकर किया था प्रदर्शन

कूरियर व्यवसायी की हत्या के विरोध में 12 नवंबर 2025 को शहर के बाजार बंद रहे थे। व्यापारियों ने गोल प्याऊ चौराहा से लेकर कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला था। कलक्ट्रेट परिसर में करीब तीन घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया गया। मृतक ईनाणी के परिवार ने रामद्वारा के पास जमीन विवाद को लेकर भी संत रमताराम पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था।

भजनाराम जिला अस्पताल में भर्ती

शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार भजनाराम को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए श्री सांवलियाजी जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां घबराहट व शुगर बढ़ने के चलते चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे रमेश ईनाणी घर से दुकान के लिए स्कूटी पर जा रहे थे। सिटी पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी।

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में संत भजनाराम गिरफ्तार

