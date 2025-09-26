Jaipur : ‘पैर काट दो, मुझे बचा लो’, गूंज रही थी हृदयविदारक चीख, आमेर के नटाटा में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 की मौत

हादसा आमेर थाना क्षेत्र में शिव कुंडा पानी की टंकी के सामने देर रात हुआ। मृतकों की पहचान ओमप्रकाश सैनी और शंकर सैनी (33 वर्ष) के रूप में हुई है। जो नटाटा गांव के निवासी थे। वहीं, घायल सोहनलाल (40 वर्ष) को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी पत्थर से भरे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर के बाद डंपर एक पेड़ से टकराकर पास लगे बिजली के बॉक्स (डीपी) में फंस गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और डंपर में आग लग गई और करंट दौड़ गया।