Rajasthan Politics: अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले गहलोत का हमला, कन्हैयालाल मामले में न्याय पर उठाए सवाल

गहलोत ने कहा कि घटना की रात ही यह मामला राजस्थान पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। उन्होंने चुनाव के दौरान मुआवजे को लेकर किए गए कथित गलत बयानों पर भी सवाल उठाए और कहा कि परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जिसे परिवार ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बताया है। ऐसे में जनता से असत्य बोलने पर माफी मांगी जानी चाहिए।