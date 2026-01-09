Exam Result: विद्युत निगमों में तकनीशियन भर्ती की बड़ी अपडेट, 2163 पदों की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम जारी

Electricity Department: जयपुर. राजस्थान राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई), ऑपरेटर-तृतीय (आईटीआई) एवं प्लांट अटेंडेन्ट-तृतीय (आईटीआई) के कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित ग्रुप-II एवं ग्रुप-IV की ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 27 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। परिणाम विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी गई है।