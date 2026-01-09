Exam Result: विद्युत निगमों में तकनीशियन भर्ती की बड़ी अपडेट, 2163 पदों की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम जारी

Electricity Department: जयपुर. राजस्थान राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई), ऑपरेटर-तृतीय (आईटीआई) एवं प्लांट अटेंडेन्ट-तृतीय (आईटीआई) के कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित ग्रुप-II एवं ग्रुप-IV की ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 27 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। परिणाम विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी गई है।
मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के लगभग दस गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े स्तर पर भर्तियां की जा रही हैं।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भर्ती के प्रथम चरण में अभियंता संवर्ग की 271 रिक्तियों पर मई 2025 में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। अब दूसरे चरण में तकनीशियन वर्ग के 2163 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 150, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 603, अजमेर विद्युत वितरण निगम के 498 तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 912 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए सितम्बर 2025 में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
उन्होंने कहा कि इन भर्तियों से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और तकनीकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की ऊर्जा व्यवस्था और अधिक सशक्त बनेगी।
