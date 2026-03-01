Smart Policing: राजस्थान पुलिस को मिला ब्रहास्त्र; फेस रिकग्निशन से सामने होगी क्रिमिनल की कुंडली

हाल ही धौलपुर के बाड़ी कस्बे में वाहनों व संदिग्धों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने एक संदिग्ध वाहन चालक को रोका गया। राजकॉप ऐप के फोटो मिलान फीचर से सत्यापन करने पर उसकी पहचान सचिन शर्मा निवासी आंगई, धौलपुर के रूप में हुई। डिजिटल रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ जयपुर के सिंधी कैंप थाने में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज होना पाया गया, जिसकी पुष्टि आरोपी ने भी की।