World Hindi Day: सरहदें तोड़ चुकी हिंदी, अब परदेश में भी विदेशी सीख रहे भाषा, भारतीय को देखते ही बोलते हैं नमस्ते, कहां से हैं आप

दरअसल, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चुना गया।