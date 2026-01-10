10 जनवरी 2026,

पाली

World Hindi Day: सरहदें तोड़ चुकी हिंदी, अब परदेश में भी विदेशी सीख रहे भाषा, भारतीय को देखते ही बोलते हैं नमस्ते, कहां से हैं आप

World Hindi Day: हिंदी अब वैश्विक भाषा बनती जा रही है। अफ्रीका और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदी की पहचान बढ़ रही है। इथोपिया में पाली के ट्रैवल ब्लॉगर शैतानराम देवासी को स्थानीय महिला ने हिंदी में अभिवादन किया, जिसने हिंदी फिल्में देखकर भाषा सीखी।

3 min read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Jan 10, 2026

World Hindi Day

चेंडा गांव निवासी ट्रेवलर से हिंदी में बात करती जिंका शहर की निवासी (फोटो- पत्रिका)

World Hindi Day: पाली: हिंदी अब सिर्फ भारत की भाषा नहीं रही, बल्कि विश्व के अनेक देशों में पहचान और अपनत्व की भाषा बनती जा रही है। अफ्रीका से लेकर यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जहां भी भारतीय पहुंचे हैं, वहां हिंदी अपनी खुशबू छोड़ रही है।

विदेशी गलियों में किसी भारतीय को देखते ही जब ‘नमस्ते, आप कहां से हैं’ सुनाई देता है, तो यह एहसास और गहरा हो जाता है कि हिंदी ने सचमुच सरहदें तोड़ दी हैं। अफ्रीकी देश इथोपिया के जिंका शहर में ऐसा ही एक अनुभव पाली जिले के चेंडा गांव निवासी ट्रैवल ब्लॉगर शैतानराम देवासी को हुआ।

बाजार में प्रवेश करते ही एक स्थानीय महिला ने उन्हें रोककर हिंदी में अभिवादन किया ‘नमस्ते, कहां से हैं आप?’ देवासी बताते हैं कि जब उन्होंने महिला से हिंदी सीखने का माध्यम पूछा, तो जवाब मिला, हिंदी फिल्में।

यही नहीं, उसने आरती ‘ओम जय जगदीश हरे…’ के बोल भी सुना दिए। यह पल उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। देवासी के अनुसार तंजानिया, युगांडा, केनिया और रवांडा जैसे देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है।

इंग्लैंड में ‘जीमण’ और हिंदी की पहचान

इंग्लैंड में प्रवासी राजस्थानियों की ओर से आयोजित ‘जीमण’ कार्यक्रम हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। लंदन और ब्रिटेन में बसे राजस्थानी समुदाय की ओर से दाल-बाटी, चूरमा, सांगरी जैसे पारंपरिक व्यंजनों और लोक संगीत के साथ संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है।

राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। राजस्थानी आतिथ्य और हिंदी संवाद के माध्यम से यह कार्यक्रम विदेशों में हिंदी की पहचान को मजबूत कर रहा है।

मालदीव और ऑस्ट्रेलिया में भी बनी पसंद

मालदीव में रहने वाले पाली के माधव और सुरभि मूंदड़ा बताते हैं कि वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। स्थानीय लोग भी धीरे-धीरे हिंदी सीख रहे हैं। ‘नमस्ते, कैसे हो क्या कर रहे हो’ जैसे वाक्य आम हो गए हैं।

कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस

हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के वैश्विक स्वरूप को सशक्त करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रयोग को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस (14 सितंबर) से अलग होता है, जो भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है।

10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस

दरअसल, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चुना गया।

विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य

विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके प्रचार-प्रसार को गति देना और हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में मजबूत करना है। यह दिन प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को हिंदी से जोड़ने का माध्यम भी बनता है।

कब हुई विश्व हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक शुरुआत

विश्व हिंदी दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत साल 2006 में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों में भी इसे उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगा।

Published on:

