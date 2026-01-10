Pali: जेल में तौलिया फाड़कर लगाया फंदा, अब विचाराधीन कैदी राजू को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पाली। पॉक्सो मामले में पाली जिला कारागार में विचाराधीन बंदी राजेंद्र उर्फ राजू बागरिया जेल में लाए जाने के बाद से ही गुमसुम रहता था। वह अन्य बंदियों से बहुत कम बातचीत करता था। जेल में आने के बाद उससे मिलने उसका भाई आया था। शुक्रवार को जब राजू बाथरूम गया, तब किसी को यह आशंका नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा।