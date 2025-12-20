अलवर. संत शिरोमणि स्वामी आयललाल साहिब का मेला शुक्रवार को एन . ई. बी. हाउसिंग बोर्ड अलवर में श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। सुबह मेले की शुरुआत में साईं लालचंद मोठुका ने झंडारोहण किया। इसमें प्रसाद में पारंपरिक प्रसाद ‘ ढोढो – चटनी ’ का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया ।
मेले में साईंंसुगणामल राजकोट, साईं ललित भगत इस्माइलपुर , साईं मोहन भगत खैरथल, भानू साईं वल्लभगा्म ने सत्संग कर संत महिमा व सत्कर्म का बखान किया। मेले में गौरी तोलानी, भावना जयपुर, अशोक घायल अजमेर व माधुरी फुलवानी किशनगढ़ अजमेर से ने संगीतमय भजनों प्रस्तुति दी । छोटे बच्चों ट्वेशा, लवी, जीवेश, चारु, हृदय, मायरा ,द्विति ,दृष्टि ने मेरे प्यारे गुरु, मेरे प्यारे गुरु का भजन गाया।
लेखवानी परिवार ने बताया कि श्रद्धालु विश्वासपूर्वक इस मेले में मन्नत मांगते है तथा मनोकामना पूर्ण होने पर दरबार साहिब की खाट पर चादर चढ़ाते हैं और साईं अयललाल साहिब के दरबार में छत्र भी चढ़ाते है । पल्लव में सभी लोग अपनी मन्नत पूर्ण करने की दरबार से अरदास करते है । पूज्य सिंधी पंचायत नव नियुक्त कार्यकारिणी ने सभी संतो को पखर व माला पहना कर के स्वागत किया, तथा संतों से आशीर्वाद लिया।
इस मेले में शहर सूरत, राजकोट,सोजत , जयपुर ,कण्टालिया,मारवड़ , खैरथल,अजमेर , इस्माइलपुर , मोठुका, कानपुर, आगरा से अनेक श्रद्धालु शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग