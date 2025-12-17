डूंगरपुर में छेड़छाड़ के बाद 12वीं की छात्रा ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या, इलाके में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात

डूंगरपुर। जिले के धंबोला थाना क्षेत्र की एक छात्रा ने छेड़छाड़ व मारपीट की घटना से तंग होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। छात्रा से छेड़छाड़ तब हुई, जब वह दो दिन पहले अपनी मां के साथ बाजार में बीएसटीसी का फॉर्म भरने गई थी। यहां समुदाय विशेष का एक युवक व उसके परिवार के लोगों ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की एवं इसका विरोध करने पर छात्रा व उसकी मां के साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी।