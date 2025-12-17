17 दिसंबर 2025,

बुधवार

सिरोही

Sirohi News : हवा भरते समय ट्रैक्टर का टायर फटा, व्हील की रिंग लगने से युवक की मौत

कैलाशनगर में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर के टायर में हवा भरते समय एक युवक की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई।

सिरोही

image

kamlesh sharma

Dec 17, 2025

Photo: AI generated

कैलाशनगर(सिरोही)। कैलाशनगर में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर के टायर में हवा भरते समय एक युवक की जान चली गई। हादसे में 35 वर्षीय दिनेश मुंगिया की मौके पर ही गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिनेश मुंगिया अपनी दुकान पर ट्रैक्टर के टायर में हवा भर रहा था। इसी दौरान अचानक तेज धमाके के साथ टायर फट गया। टायर फटने से व्हील की लोहे की रिंग तेज गति से उछलकर सीधे दिनेश के चहरे पर जा लगी। चोट लगते ही वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और एंबुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में दिनेश को सिरोही के सरकारी अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि टायर अचानक फटने से रिंग बाहर निकल आई और यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कैलाशनगर थानाधिकारी ओमप्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।

Published on:

17 Dec 2025 09:01 pm

