Sirohi News : हवा भरते समय ट्रैक्टर का टायर फटा, व्हील की रिंग लगने से युवक की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिनेश मुंगिया अपनी दुकान पर ट्रैक्टर के टायर में हवा भर रहा था। इसी दौरान अचानक तेज धमाके के साथ टायर फट गया। टायर फटने से व्हील की लोहे की रिंग तेज गति से उछलकर सीधे दिनेश के चहरे पर जा लगी। चोट लगते ही वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और एंबुलेंस को सूचना दी।