Success Story: राजस्थान के किसान ने किया कमाल, इस तरीके से उगाई फसल, अब लाखों में कर रहे कमाई

परम्परागत खेती से शुरुआत करने वाले 48 वर्षीय नारायणलाल माली ने धीरे-धीरे वैज्ञानिक पद्धतियों एवं जैविक तकनीकों को अपनाकर न केवल खेती की लागत कम की, बल्कि अपनी आय को भी दोगुना किया है। वर्तमान में माली ने 2200 पपीते के पौधे, एक बीघा में टमाटर, एक बीघा में मिर्च तथा 10 बीघा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बुवाई कर रखी है। वे सीजन के अनुसार 60 से 70 बीघा क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। इन सभी फसलों से उन्हें सालाना करीब 20 से 22 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है।