MSP: राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात, 12.92 लाख टन दालें-तिलहन की MSP पर होगी रिकॉर्ड खरीद

Food Security: जयपुर। राज्य में किसानों से 3.05 लाख मीट्रिक टन मूंग, 5.54 लाख मीट्रिक टन मूंगफली, 2.65 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और 1.68 लाख मीट्रिक टन उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। मंगलवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई बैठक में केन्द्र सरकार ने खरीद के लक्ष्यों का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल और राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चन्द बोहरा इस बैठक में वीसी के माध्यम से शामिल हुए। भारत सरकार ने उड़द की 100 प्रतिशत खरीद पर सहमति प्रदान की है, जिसके चलते किसानों से 0.42 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 1.68 लाख मीट्रिक टन उड़द की खरीद हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया गया है। खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए राजफेड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
राज्य के किसानों से दलहन और तिलहन की एमएसपी पर इस बड़ी मात्रा में खरीद से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उन्हें भविष्य के कृषि जिन्स बाजार भाव की अनिश्चितता की चिन्ता से मुक्ति मिलगी।
किसानों को इन फसलों का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा दलहन और तिलहन आयात में कमी से विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि होगी, ट्रेड डेफिसिट में कमी आएगी।
