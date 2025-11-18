MSP: राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात, 12.92 लाख टन दालें-तिलहन की MSP पर होगी रिकॉर्ड खरीद

Food Security: जयपुर। राज्य में किसानों से 3.05 लाख मीट्रिक टन मूंग, 5.54 लाख मीट्रिक टन मूंगफली, 2.65 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और 1.68 लाख मीट्रिक टन उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। मंगलवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई बैठक में केन्द्र सरकार ने खरीद के लक्ष्यों का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया।