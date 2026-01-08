विकसित भारत के संकल्प में पुलिस व्यवस्था अहम, मुख्यमंत्री बोले- सुदृढ़ कानून व्यवस्था से निवेश-विकास को मिलेगा बल

भजनलाल शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में 'विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 की तुलना में अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 25 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। वहीं महिला अत्याचार के मामलों में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28 प्रतिशत की कमी आई है।