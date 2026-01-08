Agnivesh Agarwal: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, मेयो कॉलेज से की थी पढ़ाई, जानिए खास बातें

अग्निवेश के निधन के बाद अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अत्यंत भावुक संदेश साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने बेटे के बड़े सपनों और समाज के प्रति उसकी सोच का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अग्निवेश की इच्छा थी कि कोई बच्चा भूखा न रहे, हर बच्चे को शिक्षा मिले, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनें और युवाओं के पास आजीविका के अवसर हों। अनिल अग्रवाल ने इस मौके पर फिर दोहराया कि वह अपनी कमाई का 75 प्रतिशत समाज की भलाई पर खर्च करने का संकल्प निभाएंगे।