सीएम भजनलाल पुष्कर में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहुंचे, बोले- सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पुष्कर की छटा भी अलग निखरेगी। बजट में डीपीआर सहित हम लगातार काम कर रहे हैं। गिरिराज जी के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिस पर काम चल रहा है। संदीपन आश्रम से उज्जैन तक कृष्णगमन पथ बनाने का काम हम कर रहे हैं। खाटूश्याम मंदिर के लिए पैसा दिया है। मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी दिया है। यह सनातन संस्कृति का आधार है।