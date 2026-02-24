Dhirendra Shastri: अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई… ड्रोन के लिए ये क्या बोल गए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, खूब लगे ठहाके

Dhirendra Shastri In Pushkar: पुष्कर में चल रही हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के उपासक धीरेंद्र शास्त्री का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कथा के बीच जब ड्रोन कैमरा उनके ऊपर आया तो उन्होंने हंसते हुए कहा 'अब बंद करो, मुझे लग गया तो… अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई।' उनकी इस बात पर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु ठहाके लगाने लगे।