जयपुर

रैन बसेरों की हकीकत जानी…लोगों को भेजा शिविर में

सर्द रात में नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने शहर के प्रमुख रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जे.के. लोन अस्पताल, सांगानेर पुलिया, गांधी नगर रेलवे स्टेशन और महारानी फार्म पुलिया के नीचे संचालित रैन बसेरों में जाकर व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने ठहराव, बिस्तर, कंबल, अलाव और भोजन की व्यवस्थाओं को परखा और [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Jan 08, 2026

सर्द रात में नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने शहर के प्रमुख रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जे.के. लोन अस्पताल, सांगानेर पुलिया, गांधी नगर रेलवे स्टेशन और महारानी फार्म पुलिया के नीचे संचालित रैन बसेरों में जाकर व्यवस्थाएं देखीं।

उन्होंने ठहराव, बिस्तर, कंबल, अलाव और भोजन की व्यवस्थाओं को परखा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सर्दी में कोई भी जरूरतमंद खुले में न सोए। कुछ लोग बाहर सोते मिले, उनको आयुक्त ने शिविरों में भिजवाया। आयुक्त ने कहा कि रैन बसेरे केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए राहत देने का प्रयास है।

नगर निगम जयपुर की ओर से वर्तमान में शहर में 12 स्थायी और 13 अस्थायी रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी स्थानों पर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क ठहराव, गर्म बिस्तर, कंबल, अलाव, स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है।

दें सूचना

यदि कहीं कोई व्यक्ति खुले में सोता दिखाई दे, तो तुरंत निगम कंट्रोल रूम को सूचना दें ताकि समय रहते सहायता पहुंचाई जा सके।

कंट्रोल रूम नंबर:

0141-2742900, 2741702

9667248625, 8764880136

Published on:

08 Jan 2026 05:38 pm

Rajasthan / Jaipur / रैन बसेरों की हकीकत जानी…लोगों को भेजा शिविर में

