रैन बसेरों की हकीकत जानी…लोगों को भेजा शिविर में

उन्होंने ठहराव, बिस्तर, कंबल, अलाव और भोजन की व्यवस्थाओं को परखा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सर्दी में कोई भी जरूरतमंद खुले में न सोए। कुछ लोग बाहर सोते मिले, उनको आयुक्त ने शिविरों में भिजवाया। आयुक्त ने कहा कि रैन बसेरे केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए राहत देने का प्रयास है।