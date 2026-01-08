शहरों की आवश्यकता सोलर रूफटॉप व अर्बन फार्मिंग

आज भारत के लाखों घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे बिजली उत्पादन तो हो रहा है, परंतु अधिकांश मामलों में छत का बड़ा भाग अनुपयोगी रह जाता है। यहीं पर शहरी कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सोलर पैनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनके नीचे और आसपास पर्याप्त स्थान तथा आंशिक छाया बनी रहती है। यह छायादार क्षेत्र कई प्रकार की सब्जियों और पौधों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। पालक, धनिया, मेथी, पुदीना, सलाद पत्तियां, अदरक, हल्दी तथा अनेक औषधीय पौधे ऐसी परिस्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। इस प्रकार सोलर पैनल और शहरी खेती एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं और छत का अधिकतम, बहुउद्देशीय उपयोग संभव हो पाता है। यह संयोजन तापमान संतुलन की दृष्टि से भी लाभकारी है। केवल सोलर पैनल लगी छतें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिससे पैनलों की दक्षता कुछ हद तक कम हो सकती है। यदि उसी छत पर हरियाली और पौधे मौजूद हों, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण आसपास का तापमान नियंत्रित रहता है। इससे सोलर पैनलों की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है और उनकी आयु भी बढ़ती है। दूसरी ओर, पैनलों की छाया पौधों को तीव्र गर्मी से बचाती है, जिससे पानी की खपत कम होती है। यह एक प्राकृतिक संतुलन का उदाहरण है, जहां ऊर्जा और कृषि एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं।