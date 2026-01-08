8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

शहरों की आवश्यकता सोलर रूफटॉप व अर्बन फार्मिंग

आर्थिक दृष्टि से सोलर रूफटॉप और शहरी कृषि का संयोजन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। एक ओर सोलर पैनल बिजली बिल में कमी लाते हैं, वहीं दूसरी ओर घर पर उगा भोजन बाजार पर निर्भरता को कम करता है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Jan 08, 2026

-प्रो. हेमंत पारीक

भारत तीव्र शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। शहरों की बढ़ती आबादी, सीमित भूमि, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं, खाद्य सुरक्षा की चिंता और पर्यावरणीय असंतुलन ने शहरी जीवन को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में सतत विकास की अवधारणा केवल एक नीतिगत शब्द न रहकर व्यवहारिक समाधान की मांग करती है। इसी संदर्भ में अर्बन फार्मिंग (शहरी कृषि) और सोलर रूफटॉप प्रणाली का संयोजन भारत के शहरों के लिए एक अत्यंत प्रभावी और व्यावहारिक मॉडल के रूप में उभर रहा है। शहरी कृषि का अर्थ है शहरों के भीतर उपलब्ध सीमित स्थानों- जैसे छत, बालकनी, आंगन, खाली भूखंड और सामुदायिक क्षेत्रों- में खाद्य फसलों, सब्जियों, फलों और औषधीय पौधों की खेती। यह न केवल ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि शहरों को अधिक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। वहीं दूसरी ओर, सोलर रूफटॉप प्रणाली स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है।

आज भारत के लाखों घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे बिजली उत्पादन तो हो रहा है, परंतु अधिकांश मामलों में छत का बड़ा भाग अनुपयोगी रह जाता है। यहीं पर शहरी कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सोलर पैनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनके नीचे और आसपास पर्याप्त स्थान तथा आंशिक छाया बनी रहती है। यह छायादार क्षेत्र कई प्रकार की सब्जियों और पौधों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। पालक, धनिया, मेथी, पुदीना, सलाद पत्तियां, अदरक, हल्दी तथा अनेक औषधीय पौधे ऐसी परिस्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। इस प्रकार सोलर पैनल और शहरी खेती एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं और छत का अधिकतम, बहुउद्देशीय उपयोग संभव हो पाता है। यह संयोजन तापमान संतुलन की दृष्टि से भी लाभकारी है। केवल सोलर पैनल लगी छतें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिससे पैनलों की दक्षता कुछ हद तक कम हो सकती है। यदि उसी छत पर हरियाली और पौधे मौजूद हों, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण आसपास का तापमान नियंत्रित रहता है। इससे सोलर पैनलों की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है और उनकी आयु भी बढ़ती है। दूसरी ओर, पैनलों की छाया पौधों को तीव्र गर्मी से बचाती है, जिससे पानी की खपत कम होती है। यह एक प्राकृतिक संतुलन का उदाहरण है, जहां ऊर्जा और कृषि एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट एक गंभीर चुनौती है। सोलर रूफटॉप और शहरी कृषि का संयुक्त मॉडल जल प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध होता है। सोलर पैनल संरचना से वर्षा जल संचयन को जोड़ा जा सकता है, जिससे बारिश का पानी सीधे पौधों की सिंचाई में उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त, ड्रिप सिंचाई और अन्य सूक्ष्म तकनीकों से कम पानी में खेती संभव है। घरों से निकलने वाले जैविक कचरे से कम्पोस्ट तैयार कर पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह मॉडल ऊर्जा, जल और कचरे के समन्वित प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है। स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से भी यह मॉडल अत्यंत उपयोगी है। घर पर उगी सब्जियां रसायन-मुक्त, ताजा और पोषक होती हैं, जिससे शहरी परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। पौधों के साथ समय बिताना मानसिक तनाव को कम करता है और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाता है। बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आर्थिक दृष्टि से सोलर रूफटॉप और शहरी कृषि का संयोजन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। एक ओर सोलर पैनल बिजली बिल में कमी लाते हैं, वहीं दूसरी ओर घर पर उगा भोजन बाजार पर निर्भरता को कम करता है। अतिरिक्त उत्पादन को स्थानीय स्तर पर बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। यह मॉडल विशेष रूप से मध्यम वर्ग, गृहिणियों और सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पर्यावरणीय स्तर पर यह व्यवस्था कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता सुधारने और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को घटाने में सहायक है। यदि अधिक से अधिक छतें ऊर्जा-सक्षम और हरित बनें, तो शहरों का पर्यावरणीय संतुलन स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी मिशन और सरकारी नीतियों में सोलर रूफटॉप और शहरी कृषि को एकीकृत दृष्टिकोण से अपनाया जाए। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और जन-जागरूकता के माध्यम से इसे जन-आंदोलन बनाया जा सकता है। अंतत: अर्बन फार्मिंग और सोलर रूफटॉप का संयुक्त मॉडल केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग का समाधान नहीं है, बल्कि यह भारत के शहरों को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सतत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यदि इस दिशा में संगठित प्रयास किए जाएं, तो आने वाले समय में शहरी छतें केवल कंक्रीट की सतह नहीं रहेंगी, बल्कि ऊर्जा और हरियाली से भरपूर जीवनदायी केंद्र बन जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 06:29 pm

Hindi News / Opinion / शहरों की आवश्यकता सोलर रूफटॉप व अर्बन फार्मिंग

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

जलापूर्ति संस्थाओं और आमजन को सचेत रहना चाहिए

ओपिनियन

आपकी बात: युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते है?

समाचार

डिब्बों व थैलियों में बंद उत्पादों में बासी का दौर

जयपुर

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

ओपिनियन

बदलते श्रम बाजार में पहचान और अधिकारों का संकट

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.