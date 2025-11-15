Patrika LogoSwitch to English

Voter Update: मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, रचा रिकॉर्ड, गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने में देश में राजस्थान नंबर वन

Online Enumeration Form: डिजिटाइजेशन में 95 लाख फॉर्म अपलोड। हनुमानगढ़-गंगानगर आगे, बांसवाड़ा-डूंगरपुर पीछे: ऑनलाइन फॉर्म में दिलचस्प ट्रेंड सामने आए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 15, 2025

जयपुर शहर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ सुभाष महरिया व भाग संख्या 27 के बीएलओ शरद शर्मा के साथ ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए।

ECI portal steps: जयपुर.राजस्थान ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में डिजिटल व्यवस्था को तेजी से अपनाते हुए अब तक 1.33 लाख ऑनलाइन गणना फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल ऑनलाइन फॉर्म का 55 प्रतिशत है। उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले इस प्रक्रिया में सबसे आगे हैं, जबकि दक्षिण के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रगति धीमी बनी हुई है।

राज्य में डिजिटाइजेशन कार्य भी तेज गति से चल रहा है। अब तक 95 लाख गणना प्रपत्र ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। बाड़मेर, धौलपुर और गंगानगर जिलों ने डिजिटाइजेशन में सराहनीय प्रदर्शन किया है, जबकि बारां, कोटा और बूंदी अब भी पीछे हैं। बाड़मेर और रायसिंहनगर 30 प्रतिशत से अधिक प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन के साथ शीर्ष पर हैं, वहीं भीलवाड़ा और विद्याधर नगर 8 प्रतिशत से कम कार्य के साथ सूची में सबसे नीचे हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटाइजेशन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ को समय पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में किसी प्रकार की देरी न हो।

ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने की आसान प्रक्रिया

चरणविवरण
पोर्टल पर जाएंमतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं और Special Intensive Revision (SIR) – 2026 ऑप्शन चुनें।
लॉग इन करेंRegistered Mobile No., Email ID या EPIC No से लॉग इन करें।
फॉर्म विकल्प चुनेंLogin के बाद “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें।
राज्य चुनेंअगली स्क्रीन पर अपना राज्य सेलेक्ट करें।
EPIC नंबर डालेंEPIC नंबर भरकर अपनी वोटर डिटेल सर्च करें।
जानकारी चेक करेंआपकी वोटर लिस्ट, EPIC नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, विधानसभा/लोकसभा आदि डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देंगी—इन्हें ध्यान से चेक करें।
मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंअपना मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरीफिकेशन करें। (मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक होना जरूरी)
मोबाइल लिंक न हो तोअगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले Form 8 ऑनलाइन भरकर मोबाइल नंबर लिंक करें।
वेरीफिकेशन ऑप्शन चुनेंअपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए दिए गए तीन में से एक ऑप्शन चुनें—
• मेरा नाम पिछले SIR लिस्ट में है
• मेरे माता-पिता/दादा-दादी का नाम लिस्ट में है
• न मेरा नाम, न माता-पिता का नाम मौजूद है
फॉर्म सबमिट करेंचुने हुए वेरीफिकेशन ऑप्शन के बाद अपनी जानकारी कन्फर्म कर फॉर्म को सबमिट करें।

image

