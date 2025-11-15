Voter Update: मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, रचा रिकॉर्ड, गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने में देश में राजस्थान नंबर वन

पोर्टल पर जाएं मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं और Special Intensive Revision (SIR) – 2026 ऑप्शन चुनें।

लॉग इन करें Registered Mobile No., Email ID या EPIC No से लॉग इन करें।

फॉर्म विकल्प चुनें Login के बाद “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें।

राज्य चुनें अगली स्क्रीन पर अपना राज्य सेलेक्ट करें।

EPIC नंबर डालें EPIC नंबर भरकर अपनी वोटर डिटेल सर्च करें।

जानकारी चेक करें आपकी वोटर लिस्ट, EPIC नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, विधानसभा/लोकसभा आदि डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देंगी—इन्हें ध्यान से चेक करें।

मोबाइल नंबर वेरीफाई करें अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरीफिकेशन करें। (मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक होना जरूरी)

मोबाइल लिंक न हो तो अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले Form 8 ऑनलाइन भरकर मोबाइल नंबर लिंक करें।

वेरीफिकेशन ऑप्शन चुनें अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए दिए गए तीन में से एक ऑप्शन चुनें—

• मेरा नाम पिछले SIR लिस्ट में है

• मेरे माता-पिता/दादा-दादी का नाम लिस्ट में है

• न मेरा नाम, न माता-पिता का नाम मौजूद है